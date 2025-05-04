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白沙屯進香今年人數最多 垃圾分類也做得最落實贏得稱讚

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
白沙屯進香人數創歷史新高，但垃圾分類也是做得做好的一次，讓清潔隊清運更省力。記者蔡維斌／攝影
白沙屯進香人數創歷史新高，但垃圾分類也是做得做好的一次，讓清潔隊清運更省力。記者蔡維斌／攝影

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香團今天凌晨回鑾踏上歸途，北港鎮清潔隊及社團志工天未亮，即展開清掃工作，今年進香人數雖合計高達70萬人，也帶來無數垃圾，但多數信眾都做好垃圾分類，使清理更加省力，受北港鎮民好評，由於進入登革熱季節，清潔隊也將在清掃後盡速展開消清。

白沙屯媽祖鑾轎昨天抵北港朝天宮，估計有近70萬名香燈腳和民眾進入北港，每條市街均擠得水洩不通，尤其許多在地民眾熱情準備館飲料、餐食，為香燈腳補充體力，昨晚白沙屯媽祖在舉行刈火儀式後回鑾，數以萬計隨香民眾隨行踏上歸途。

往年，白沙屯進香後總會留下大批垃圾，尤其餐飲區和物品供應區總是垃圾充斥，市街顯得髒亂不堪，但今年人數雖創歷年最高，但垃圾分類也是做得最落實的一年，沿著朝天宮四週，包括仁和路餐區，垃圾雖積如小山，回收品和垃圾卻分類有序，堆疊整齊。

今天凌晨約2時，白沙屯隊伍離開鎮區，不少社團志工馬上出動分頭清掃，早上清潔隊也馬上展開清運。清潔隊長黃正耀表示，即日起將安排3天對朝天宮周邊15里展開清掃，今天一早上出動20輛垃圾車、資源回收車開始集運。

黃正耀指出，今年因人數較多估計垃圾量可能增加1倍，但可喜的是今年大家垃圾和回收物分類做得很好，甚至在用餐時，不時有志工提醒大家做好分類，使得事後清運比以往更省力。

由於進入登革熱好發季，北港鎮長蕭美文表示，除了清運垃圾，4月底時已針對朝天宮周邊15里進行清消，儘早還原潔淨安全家園。

雲林縣衛生局說，依據國衛院病媒蚊監測，發現4月17、22日在共榮里發現戶外積水容器中，有埃及斑蚊的孑孓現蹤，值得注意的是監測資料區分為「優先里」「注意里」兩個里別等級，24日北港鎮東陽里所測得的總卵數達527顆且陽性率達60％，被列為「優先里」，義民、共榮、光民、仁和里則列「注意里」；衛生局將持續與CDC協助鎮公所進行入戶宣導、孳清與監控。

白沙屯進香人數創歷史新高，但垃圾分類也是做得做好的一次，讓清潔隊清運更省力。記者蔡維斌／攝影
白沙屯進香人數創歷史新高，但垃圾分類也是做得做好的一次，讓清潔隊清運更省力。記者蔡維斌／攝影
白沙屯進香團離去，許多志工即漏夜辛苦展開清掃，令人讚許。記者蔡維斌／翻攝
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白沙屯進香團離去，許多志工即漏夜辛苦展開清掃，令人讚許。記者蔡維斌／翻攝
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白沙屯媽祖

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