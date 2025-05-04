白沙屯媽回鑾進火…張麗善幫燒疏文再生風波 拱天宮主委發話了

雲林縣長張麗善今天凌晨在白沙屯媽祖回鑾進火儀式中，代燒疏文時未展開疏文作出敬獻的動作，被批「像在燒垃圾」，拱天宮主委洪文華受訪時表示，今年疏文數量實在太多，他一個人敬化，實燒不過來，才請兩位縣長幫忙代燒，並沒有所謂「亂丟」的情形，呼籲大家進香敬神是歡喜之事，大家要理性，不要捕風捉影。

洪文華說，請兩位縣長幫忙燒疏文也不是今年的才有，去年就也有請兩位縣長（父母官）輪流幫忙燒，都沒有改變。

至於網友批指張麗善未將疏文掀開向媽祖敬獻再投入香爐，被指像在燒一般紙或垃圾，洪文華說，「嘸影啦！」因今年疏文量高達近兩千張，進火儀式才提早前進行，就是為了趕緊焚燒完成，但最後還是稍微延誤，自己多年來已習慣焚燒疏文，比較有經驗，大家都有看到起先在化疏文時比較順，但後來香爐都快滿了，就是這原因。

洪文華強調，進香歸進香政治歸政治，不要混在一起，拱天宮一向不分藍綠，像起駕時總統及許多政治人物都來迎駕，不管鍾或張縣長，其實每年都有來參拜，對於媽祖的真誠也讓廟方非常尊重。

「進香是很歡喜的代誌，大家要彼此尊重，不分大小漢！」洪文華籲請大家要理性，更不要捕風捉影，造成對立，好好把每年的進香完成，才是大家所樂見。

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