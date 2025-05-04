雲林縣長張麗善幫忙燒疏文又挨轟 雲林縣府回應並盼勿藉事生端

白沙屯媽祖進香團今天凌晨起駕回鑾，雲林縣長張麗善凌晨也率縣府團隊前往朝天宮參加起駕刈火儀式，因今年參加人數高達32萬人，疏文數量大增快1倍，火化過程頗為冗長，雲林縣長張麗善和苗栗縣長鍾東錦也協助焚燒疏文，不料受「移位爐主」風波影響，張麗善又遭部分網友炮轟，指她燒疏文少「展疏文敬獻」動作，被批「丟垃圾一樣丟疏文」。

雲林縣政府今天回應表示，依往例在拱天宮的安排下，雲林縣長張麗善與苗栗縣長鐘東錦皆以志工身分，協助拱天宮主委洪文華焚化疏文。今年白沙屯媽祖進香報名人數突破32萬人，較去年增加14萬餘人，疏文張數也超過1900張，較去年增加約900張。張麗善以虔誠的心幫忙誦讀疏文名單，並依循禮俗逐一焚化，儀式順利在時程內完成。宗教活動莊嚴神聖，盼有心人士勿藉事生端，以免抹煞信眾的虔敬與宗教文化的核心價值。

雲林縣長張麗善在今年白沙屯媽祖進香活動頻成焦點，先前在拱天宮白沙屯媽祖起駕出宮時，因被網友質疑移開爐主被罵翻，還親上火線道歉，今天凌晨白沙屯媽祖從北港朝天宮起駕回鑾之際，在進火儀式中，她幫忙火化疏文時，又被指沒將疏文掀開「獻神」，把疏文中書寫的信眾姓名獻給媽祖看，便直接折疊塞入香爐。

有網友批她，每輪到張麗善焚燒疏文時，像是燒垃圾用硬塞的，直批「不想燒不要來」；更有民眾指張麗善在摺疊疏文時，僅草草展示後就折一折塞進香爐內，「像丟垃圾一樣丟疏文」，「今年報名的香燈腳們虧大了」，網路輿論炸鍋，使張麗善再度成為網友「炎上目標」。

白沙屯媽祖進香參加的香燈腳報名費7百元，即可獲列入疏文中祈福，每年媽祖回鑾進火儀式中，由朝天宮住持法師誦經祝禱後，再將疏文投入大殿的萬年香火爐中敬化給神明，藉以祈安求福。

敬化疏文儀式通常都由爐主或進香團主事者輪流投放，投放前須開疏文並向媽祖展示疏文內，象徵把印有180名信眾姓名，逐一敬獻的媽祖「查閱」後再焚化，每個環節莊隆重。

今年疏文數量太多，除了拱天宮主委洪文華進行「獻疏敬化，在旁的張麗善和鍾東錦等幾人也幫忙焚燒疏文，眼尖的信徒發現其他敬文者都有一張張把疏文掀起展現給媽祖後再投入爐化。張麗善則在未張開展示疏文，就直接投入香爐，即引來信徒網友砲轟，指「又不是在燒垃圾」、「還以為她在燒什麼垃圾一樣一直丟」。

有人認為張麗善在媽祖起駕「移動爐主」風波之後，被以放大的眼光注目，沒想到在媽祖回鑾時再生風波，有信徒說，政治人物一舉一動的確要格外小心。 雲林縣長張麗善今天凌晨在媽祖回鑾敬化疏文時，再被網友痛批指敬意不足，縣府今天也作出回應。圖／擷取白沙屯媽祖網路電視台

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