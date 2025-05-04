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結緣變劫緣？ 白沙屯信徒發麵包遭哄搶：不是香燈腳也來亂

聯合新聞網／ 綜合報導
白沙屯媽祖進香示意圖。圖／聯合報系資料照
白沙屯媽祖進香示意圖。圖／聯合報系資料照

又到了每年農曆3月迎媽祖的宗教盛事時刻，有「粉紅超跑」之稱、逾百年歷史的白沙屯媽祖進香之旅，1日展開10天9夜的徒步進香行程。然而有信徒抱怨，自己在發送「結緣麵包」時，一群非香燈腳的民眾竟上前哄搶，甚至拿來袋子「大把大把抓」，讓他相當傻眼。

該名信徒在臉書《白沙屯媽祖全球徒步聯誼會》指出，原本是帶著愉快的心情，希望透過分送麵包與同行香客結緣，沒想到回顧照片時卻發現，部分未參與進香活動的長者竟也前來搶拿，「一群不是香燈腳的阿公、阿嬤糟蹋我的東西，沒有排隊，麵包用搶的，來袋子抓一大把」。

原PO感嘆，「一種米養百種人，結緣不是劫緣」，並直言媽祖慈悲為懷，但若只是跟風搶物資、蹭吃蹭喝，不見得能獲得庇佑。他也呼籲沿途的結緣物資應留給真正有需要的人，才能保有進香活動的純粹與美好。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「以前我們發麵包，會有要選麵包口味的人，拿起來又丟回去，麵包都被抓爛，後來我們就一個一個發，不讓人自己拿」、「感覺像難民一樣，免費的讓人失去了道德感」、「失去結緣的意義，看到貪婪的人性」、「真正的香燈腳不會拿一堆東西，這種比較像是旅行團一日遊的」。

也有網友勸原PO轉念，「其實換個角度，神明讓你看到這幕，也是要你生智慧」、「你的善舉已增加你的福報，別人的貪婪是他的因果，終有報」、「我們當做善事，結福報」、「媽祖普渡眾生，說不定他們是真正需要的人」。

白沙屯媽祖 粉紅超跑 進香 香燈腳 麵包

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