白沙屯媽祖進香一名香燈腳誤入喪家以為是點心站 網友酸又罵

白沙屯媽祖進香過程，一名疑似香燈腳休息時誤將喪家搭的棚子當成點心站，大方進入拔下插頭改插自己手機充電，還打開冰箱拿飲料喝，照片被po在臉書「宗教爆報」，網友酸又罵說，好歹也給媽祖一下面子，「我看你們明年也不用報名了」。

照片中，一名香燈腳將喪家搭的棚子，誤當成是點心站，拔下插頭改插自己的充電器充電，還打開冰箱自己拿飲料喝，誇張行為讓網友們搖頭說「廟會活動的大禁忌，超扯、超扯」、「藍色帆布棚一看就知道了，眼光怎麼那麼差啦？」。

網友在臉書「宗教爆報」po文和照片說，白沙屯進香過程，有香燈腳看到路邊有搭棚就以為是點心站，竟然走入喪家，拔掉插座上插頭，改插上自己的充電器，開冰箱拿飲料喝，也打開冷風扇，還未經同意擅自拿桌上的撲克牌玩，網友留言「已經證實過了，是香燈腳，不是喪家朋友」。

更多網友留言說「人家在辦喪事不會看？這麼明顯還會跑錯？」；「這比打架還扯，完全不尊重喪家」、「感覺是故意來搞破壞的」、「樹大必有枯枝」、「藍色帆布棚一看就知道了，眼光怎麼那麼差啦？」

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