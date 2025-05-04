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白沙屯媽祖「粉紅超跑」典故？ 民俗專家：一理由用粉色

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
白沙屯媽祖展開本月初展開進香行程，民俗專家楊登嵙解釋鑾轎轎頂選用粉紅色帆布的典故。圖／楊登嵙提供
白沙屯媽祖展開本月初展開進香行程，民俗專家楊登嵙解釋鑾轎轎頂選用粉紅色帆布的典故。圖／楊登嵙提供

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，每年前往雲林北港朝天宮進香，據傳已有200年歷史，白沙屯媽祖近年也因其鑾轎轎頂為粉紅色，被外界稱為「粉紅超跑」，但為何會選用粉紅色，不少信眾恐怕不知道，民俗專家楊登嵙說，白沙屯媽祖鑾轎使用粉紅色，是自古流傳迄今的傳統，主要是為凸顯媽祖的「慈悲心」。

白沙屯媽祖今年5月1日深夜11時許登鑾轎出發，展開10天9夜徒步行程「夜行軍」，徒步往返400公里，尤其去程要在36小時徒步200公里，堪稱「急行軍」，昨天中午已抵達北港朝天宮，連帶吸引各地信徒與遊客湧入，北港鎮街道一度擠進破萬人，白沙屯媽祖鑾轎因為轎頂覆蓋一層粉紅色薄帆布，有時行進非常快速，被信徒暱稱為「粉紅超跑」。

民俗專家楊登嵙說，白沙屯媽祖的轎頂帆布選用粉紅色，為了凸顯媽祖的「慈悲心」，呈現的形式與顏色都是自古傳承下來，帆布可以保護媽祖靈力不外漏、避免干擾，遇到下雨時，也可放下遮雨，保護神轎。

神轎的四周敷以刺繡的轎彩，通常有龍鳳、麒麟或花鳥圖案，轎前繡有「白沙屯拱天宮天上聖母」字樣，轎頂則有金色「繡球祥獅」雕刻，覆蓋粉紅色帆布。

楊登嵙解釋，白沙屯媽祖神轎，自古以來就是採用竹製藤編的轎身為主體，再搭配以白沙屯人所謂的「角仔竹」為轎桿，搭建而成輕便四人扛神轎，以竹子作為轎桿，重量較輕且機動性高，可以隨時因應各種路況或突發狀況。

楊登嵙說，藤與竹的韌性與彈力可以緩衝行轎時的衝擊，除了輕便以外也兼具保護媽祖神像的功能。為了保護裡面的軟身媽祖，在神轎裡還加兩個橫式竹竿，用於幫媽祖固定及避震。

白沙屯媽祖

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