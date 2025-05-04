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白沙屯媽祖今凌晨1時30分回鑾 數萬信眾簇擁下踏上歸程
苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香，今天凌晨0時45分完成進火儀式後登轎，在數萬香燈腳隨行下，浩浩蕩蕩踏上長達8天回鑾路程，原先傳出神轎在啟程後可能南下轉往嘉義，但龐大隊伍從朝天宮出廟後一路往北走，一路延綿長達約兩公里的人龍地鑽轎底，場面感人，隊伍預計5月11日下午3點45分返抵拱天宮。
昨晚約9時30開始進行進香最重要的刈火儀式，由於今年報名的香燈腳多達33萬人，數十萬人的疏文，合計共達2千多張，在朝天宮法師經下，由拱天宮主委洪文華等人一張張投入正殿萬年香火的香爐中火化，預定今天凌晨起駕的時程稍受延誤。
今天凌晨0點46分完成刈火儀式。隨朝天宮住持會茂法師，以火杓掏起聖火到拱天宮火缸中，送入香擔再貼上封條護送回拱天宮。接近今天凌晨約1時30分，白沙屯媽祖和山邊媽祖登轎後，在數萬香燈腳齊喊「進喔！進喔！」聲中，三進三出衝刺後出廟。
在神轎出廟前，傳出隊伍可能南下轉往嘉義，網路也傳出嘉義地區都已備好迎駕事宜，所以在白沙屯媽祖出廟離開朝天宮時，直播有超過十萬人觀看，想要了解媽祖去向，再次讓一向行蹤不定的白沙屯媽祖，再次增添神秘色彩。
神轎在萬眾呼聲中出廟後，轉往民主路、文化路一路往北方向前進，盡管夜已深更，但從離開朝天宮後一路上有成千上萬信徒跪地延綿長達兩三公里的人龍鑽轎底求平安，場面壯觀又感人，白沙屯媽祖北返路程長達8天，沿途可能會經過以往不曾去過的地方，民眾仍一路關切媽祖的行蹤。
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