白沙屯媽祖北港進香刈火 動員數百人唱名33萬香燈腳
苗栗白沙屯拱天宮媽祖徒步北港進香重要儀式「進火」（刈火），今晚約9時30分開始，由朝天宮住持會茂法師主持，誦讀吉祥疏文，今年報名香燈腳近33萬人，動員數百人在朝天宮廟前一一誦讀姓名，場面壯觀。
「刈火」儀式由會茂法師引朝天宮內終年不滅的光明燈引燃金紙，再將誦讀完成的疏文放入萬年香火中焚燒，之後再以火杓掏起聖火到拱天宮火缸中送入香擔，貼上封條，再由拱天宮香擔組人員護送回宮，象徵媽祖的萬年香火流傳不絕、光明不滅。
因今年報名香燈腳近33萬人，疏文近2千張，現場動員數百人誦讀疏文姓名，拱天宮主委洪文華表示，預估大約要花近3小時才能完成，待儀式全部完成後，白沙屯媽祖、山邊媽祖即登轎回鑾。
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