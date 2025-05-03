70萬進香大軍湧入雲林小鎮 民眾苦等接駁車等4小時還沒上車
苗栗拱天宮白沙屯媽祖、山邊媽祖北港進香活動，今抵達雲林北港，廟方估計湧入70萬人，為疏散返程人潮，縣府、公所今提供往返高鐵站接駁車，但有民眾排隊4小時仍搭不上車。北港鎮長蕭美文說，人潮已超過負荷，公所已緊急調派車輛，會盡力接駁。
白沙屯媽祖鑾轎今天中午已進入北港朝天宮安座，拱天宮主委洪文華預估隨香信徒與周邊民眾，人潮約70萬人。
下午陸續有香燈腳、民眾返程，今年雲林縣交通工務局與北港鎮公所合作，提供高鐵站接駁服務，公所安排15輛遊覽車接送，但搭車民眾仍大排長龍，有民眾等了4小時還沒上車，苦笑說「等車的時間已經回到家了」。
蕭美文表示，今年北港鎮上估計湧入70萬人，交通疏運已超過北港鎮公所能負荷的量能，已緊急請交通工務局協助調度車輛，會盡力接駁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言