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70萬進香大軍湧入雲林小鎮 民眾苦等接駁車等4小時還沒上車

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
白沙屯進香人潮多，縣府、公所啟動接駁服務，大排長龍。記者陳雅玲／翻攝
白沙屯進香人潮多，縣府、公所啟動接駁服務，大排長龍。記者陳雅玲／翻攝

苗栗拱天宮白沙屯媽祖、山邊媽祖北港進香活動，今抵達雲林北港，廟方估計湧入70萬人，為疏散返程人潮，縣府、公所今提供往返高鐵站接駁車，但有民眾排隊4小時仍搭不上車。北港鎮長蕭美文說，人潮已超過負荷，公所已緊急調派車輛，會盡力接駁。

白沙屯媽祖鑾轎今天中午已進入北港朝天宮安座，拱天宮主委洪文華預估隨香信徒與周邊民眾，人潮約70萬人。

下午陸續有香燈腳、民眾返程，今年雲林縣交通工務局與北港鎮公所合作，提供高鐵站接駁服務，公所安排15輛遊覽車接送，但搭車民眾仍大排長龍，有民眾等了4小時還沒上車，苦笑說「等車的時間已經回到家了」。

蕭美文表示，今年北港鎮上估計湧入70萬人，交通疏運已超過北港鎮公所能負荷的量能，已緊急請交通工務局協助調度車輛，會盡力接駁。

白沙屯進香人潮多，縣府、公所啟動接駁服務，大排長龍。記者陳雅玲／翻攝
白沙屯進香人潮多，縣府、公所啟動接駁服務，大排長龍。記者陳雅玲／翻攝

白沙屯媽祖

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