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白沙屯媽進火在即！近33萬人報名疏文約2千張 誦讀估要3小時

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
白沙屯媽徒步進香團在北港朝天宮讀疏文上告媽祖婆。圖／拱天宮提供
白沙屯媽徒步進香團在北港朝天宮讀疏文上告媽祖婆。圖／拱天宮提供

白沙屯媽往北港朝天宮進香，今年報名人數大爆量到32萬9118人，幾乎是去年的兩倍，雖然部分報名信眾不會隨團南下，但吉祥文疏一定要留名上告媽祖婆，因人數倍增，疏文也從去年千餘張增至近2000張，讀疏時間必須精準掌控，拱天宮已有充分準備來因應。

拱天宮管委會表示，報名香客中有不少人不會跟著進香團南下，但在乎姓名要列在疏文之上，在朝天宮刈火時，誦念「吉祥文疏」有名有姓上告媽祖婆祈求平安，去年因多達18萬人報名，疏文超過1000張，還動員大批志工和隨香客一起誦讀。

拱天宮表示，往年疏文每張可填寫162個報名香客的姓名，今年又因人數大爆量，疏文只好配合縮小填寫的格子，字體變小，每張疏文能填寫的香客人數從往年的162人增為180人，雖然如此，但疏文數量還是多達1920張。

往年人數未大爆量時，都是由拱天宮管委會和工作人員一起誦讀，時程僅約一小時，由於近年報名者不斷增加，前年就已開放香丁腳和志工加入合力誦讀，今年估計要花上3小時才能全數誦讀完畢。

拱天宮管委會表示，進火儀式擇定明天凌晨零點40分，由於疏文必須一張一張焚化，不能整疊投入焚化，這才是掌控時間的真正關鍵，因此今年每張疏文一讀疏完畢，就要直接傳遞出焚化，並依時辰刈火，完成今年進香最重要的一刻和使命。

白沙屯媽在北港朝天宮刈火後，準備起駕回鑾，成千上萬信徒在朝天宮外恭送白沙屯媽北返，踏上回宮路，場面壯觀。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
白沙屯媽在北港朝天宮刈火後，準備起駕回鑾，成千上萬信徒在朝天宮外恭送白沙屯媽北返，踏上回宮路，場面壯觀。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
白沙屯媽完成進火儀式後離開朝天宮，開始北返，返程時也會在北港市區遊街。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
白沙屯媽完成進火儀式後離開朝天宮，開始北返，返程時也會在北港市區遊街。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
苗栗縣長鍾東錦在朝天宮協助誦讀疏文上的香客名單，資料照。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣長鍾東錦在朝天宮協助誦讀疏文上的香客名單，資料照。圖／苗栗縣政府提供

白沙屯媽祖

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