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支持白沙屯媽祖 嘉農免費提供健康飲品

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

照片為嘉農提供

為了支持白沙屯媽祖繞境，嘉農提供「走到哪，喝到哪」公益健康飲品。嘉農團隊表示，「支持白沙屯媽祖，就是支持人與土地的連結。我們希望透過這次贊助，將台灣農產品的力量帶上信仰之路。」

秉持「喝在地、挺在地」的理念，嘉農強調使用的100%國產非基改黃豆，而且是與台大醫院新竹台大分院聯名開發的國產黃豆漿、曾獲神農獎鳳梨的阿美鳳梨以及鳳梨蘋果汁，都是來自台灣本土小農。

嘉農團隊說，黃豆漿的配方特別設計為銀髮與長途步行友善，不但溫潤順口，還容易吸收。而鳳梨蘋果汁則酸甜開胃、沁涼解渴，在炎炎烈日下成為香燈腳最佳的行動飲品。

嘉農「走到哪，喝到哪」的公益計畫，希望讓信眾在進香途中，不只是感受到信仰力量，也能品嚐到來自家鄉土地的純淨滋味。透過在地農產的實際應用，展現對台灣農業與傳統文化的深厚支持。本次補給活動在北港鎮民享路38號旁，提供免費試飲，數量有限，送完為止。

聚傳媒

白沙屯媽祖

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