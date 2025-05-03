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影／白沙屯媽祖急行軍趕路 彰化4刑警獲同意扛轎是因這原因

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
白沙屯媽祖鑾轎昨晚行經彰化鹿港警分局轄區時，中途有4名偵查員獲得轎班人員同意扛轎，讓員警都十分高興，沿途信眾也好羨慕。 取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾轎昨晚行經彰化鹿港警分局轄區時，中途有4名偵查員獲得轎班人員同意扛轎，讓員警都十分高興，沿途信眾也好羨慕。 取自白沙屯媽祖網路電視台

早年，大甲媽祖遶境彰化，為防止搶轎，是由刑警扛轎，後來，才回歸由轎班人員及宮廟角頭扛轎。白沙屯媽祖鑾轎昨晚行經彰化鹿港警分局轄區時，中途有4名偵查員扛轎，民眾誤以為發生了什麼事。但其實是員警主動徵求分擔轎班人員的辛苦，扛轎又可庇佑平安，都直呼好幸運。

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖徒步前往雲林北港朝天宮10天9夜進香活動，彰化縣警察局在來回程共規畫750人次警力，而大甲媽祖遶境彰化，來回程共動用2558人次警力，人數相差3成。

縣警局指出，大甲媽祖遶境勤務的重點是安全維護，而白沙屯媽祖進香勤務則是交通秩序維護，主要是大甲媽祖有固定遶境路線及停駐轎、接轎地點，加上開放信眾扛轎，往往地方宮廟或角頭接轎時，因爭抬鑾轎發生糾紛，因此警方即會動用大批警力護轎，白沙屯媽祖因為沒有固定路線及停駐轎地點，發生紛爭的機會相對減少許多。

彰化警方按往例，不管為大甲媽祖或者白沙屯媽祖護轎，在接轎前，都會由分局長帶領行禮，在過轄區前，辦交接時，也會集體行禮，甚至躦轎腳，祈求媽祖庇佑。白沙屯媽祖昨天傍晚停轎鹿港派出所前，所長即率員警獻花參拜。

很多人會以為白沙屯媽祖鑾駕不給扛轎，其實在不影響秩序及行程，還是有的，甚至不乏國外人士扛過轎。鹿港分局昨天傍晚護轎途中，4名偵查員見一路急行軍的轎班人員非常辛苦，獲轎班人員爽快同意給他們扛轎，並在指點後，扛了一段路，讓他們都覺得很幸運，沿路信眾也好羨慕。

白沙屯媽祖鑾轎昨晚行經彰化鹿港警分局轄區時，中途有4名偵查員獲得轎班人員同意扛轎，讓員警都十分高興，沿途信眾也好羨慕。 取自白沙屯媽祖網路電視台
白沙屯媽祖鑾轎昨晚行經彰化鹿港警分局轄區時，中途有4名偵查員獲得轎班人員同意扛轎，讓員警都十分高興，沿途信眾也好羨慕。 取自白沙屯媽祖網路電視台

白沙屯媽祖

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