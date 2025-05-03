快訊

怕賴總統成「麻煩製造者2.0」？美外交專家籲川普「管管台灣」

張麗善為何惹眾怒？她連擲7個聖杯當上「爐主」...地位尊崇、還有這任務

5月轉運當頭！這幾個生肖默默暴富、迎來全方位好運

聽新聞
0:00 / 0:00

張麗善移爐主拚命道歉 網翻出大甲媽也鬧「搶轎」風波

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今年大甲媽遶境，國民黨雲林縣長張麗善（前排左）和民進黨西螺鎮長廖秋萍（前排右），一度為掌轎出現C位卡位戰。本報資料照片
今年大甲媽遶境，國民黨雲林縣長張麗善（前排左）和民進黨西螺鎮長廖秋萍（前排右），一度為掌轎出現C位卡位戰。本報資料照片

白沙屯媽祖徒步進香，雲林縣長張麗善因昨天凌晨伸手「移位」爐主，引起輿論撻伐，她昨天公開道歉仍難平眾怒，她今天更向爐主宋曉華當面道歉。對於張麗善遭疑卡C位爭議，有網友翻舊帳，指4月大甲媽遶境進入西螺大橋，張麗善接手掌轎時，出現和西螺鎮長廖秋萍「搶轎」的尷尬場面。

4月6日大甲媽祖遶境從西螺大橋進入雲林縣境內，國民黨籍的張麗善率領雲林縣政府團隊接駕，當她鑽進轎前，在場的民進黨籍的廖秋萍也鑽進掌轎位置。張麗善當時請廖秋萍讓位，對方堅持不讓。鎮瀾宮董座顏清標見狀也傻眼，藍綠「共掌」神轎過橋。

對於搶轎說法，廖秋萍當時說，她只是依往年慣例和縣長一起掌轎，並無不妥。張麗善也說，她身為一縣之長，代表雲林從彰化將鑾駕迎進雲林，應屬合理；宗教無藍綠之分，敬神以誠心為重，事情過去就好。

而昨天將爐主移位風波，張麗善今天在臉書PO出與宋曉華摟肩、握手的道歉影片，引起正反兩派討論。網友說，「這不就是當眾情勒嗎？爐主不給面子都不行」、「道歉還這麼強勢」、「現在大罷免非常時期，唉」、「縣長很棒了，敢作敢當已經一再道歉，再炒作的別有居心」、「縣長加油」、「不像無恥政客講錯話還不道歉」。

雲林縣長張麗善（前排右二）昨天在白沙屯媽祖進香活動的儀式上，伸手將站在前方的爐主宋曉華「移位」，引起討論。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善（前排右二）昨天在白沙屯媽祖進香活動的儀式上，伸手將站在前方的爐主宋曉華「移位」，引起討論。記者蔡維斌／翻攝
今年大甲媽遶境，國民黨雲林縣長張麗善（前排左）和民進黨西螺鎮長廖秋萍（前排右），一度為掌轎出現C位卡位戰。本報資料照片
今年大甲媽遶境，國民黨雲林縣長張麗善（前排左）和民進黨西螺鎮長廖秋萍（前排右），一度為掌轎出現C位卡位戰。本報資料照片

張麗善 白沙屯媽祖

延伸閱讀

張麗善惹眾怒 不知爐主地位尊崇...「顧大轎」是重要任務

白沙屯進香搶C位聲量暴衝 「爐主」成張麗善熱搜關鍵字

影／白沙屯媽祖合照移爐主...張麗善今當面致歉 她這樣回應

張麗善移爐主、跪迎媽祖引爭議 爐主身分曝光：大陸嫁來台灣

相關新聞

影／白沙屯媽祖急行軍趕路 彰化4刑警獲同意扛轎是因這原因

早年，大甲媽祖遶境彰化，為防止搶轎，是由刑警扛轎，後來，才回歸由轎班人員及宮廟角頭扛轎。白沙屯媽祖鑾轎昨晚行經彰化鹿港警...

張麗善移爐主拚命道歉 網翻出大甲媽也鬧「搶轎」風波

白沙屯媽祖徒步進香，雲林縣長張麗善因昨天凌晨伸手「移位」爐主，引起輿論撻伐，她昨天公開道歉仍難平眾怒，她今天更向爐主宋曉...

影／近百萬信徒湧入 白沙屯媽祖香燈腳空拍畫面曝光

苗栗拱天宮白沙屯媽祖、山邊媽祖北港進香活動，今天中午抵達北港朝天宮，今年報名進香人數逾30萬人，又逢假日，北港鎮上擠滿進...

張麗善惹眾怒 不知爐主地位尊崇...「顧大轎」是重要任務

白沙屯媽祖在拱天宮登轎祭拜儀式時，值年爐主被雲林縣長張麗善推了一下想要她移位，引發議論和網友撻伐，爐主身分也讓大家好奇，...

粉紅超跑抵北港朝天宮70萬人追女神 隔壁嘉義縣市信徒叫不到小黃

白沙屯媽祖「粉紅超跑」10天9夜徒步進香，中午抵達雲林縣北港朝天宮，警方估計湧入70萬人，信眾塞滿朝天宮前街道。隔壁嘉義...

影／進喔！白沙屯媽12時22分衝朝天宮畫面超震撼 近百萬人擠北港

苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖進香活動今年36小時內從苗栗走到雲林北港朝天宮，中午12時22分媽祖鑾轎抵達朝天宮入廟，現場數十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。