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張麗善移爐主拚命道歉 網翻出大甲媽也鬧「搶轎」風波
白沙屯媽祖徒步進香，雲林縣長張麗善因昨天凌晨伸手「移位」爐主，引起輿論撻伐，她昨天公開道歉仍難平眾怒，她今天更向爐主宋曉華當面道歉。對於張麗善遭疑卡C位爭議，有網友翻舊帳，指4月大甲媽遶境進入西螺大橋，張麗善接手掌轎時，出現和西螺鎮長廖秋萍「搶轎」的尷尬場面。
4月6日大甲媽祖遶境從西螺大橋進入雲林縣境內，國民黨籍的張麗善率領雲林縣政府團隊接駕，當她鑽進轎前，在場的民進黨籍的廖秋萍也鑽進掌轎位置。張麗善當時請廖秋萍讓位，對方堅持不讓。鎮瀾宮董座顏清標見狀也傻眼，藍綠「共掌」神轎過橋。
對於搶轎說法，廖秋萍當時說，她只是依往年慣例和縣長一起掌轎，並無不妥。張麗善也說，她身為一縣之長，代表雲林從彰化將鑾駕迎進雲林，應屬合理；宗教無藍綠之分，敬神以誠心為重，事情過去就好。
而昨天將爐主移位風波，張麗善今天在臉書PO出與宋曉華摟肩、握手的道歉影片，引起正反兩派討論。網友說，「這不就是當眾情勒嗎？爐主不給面子都不行」、「道歉還這麼強勢」、「現在大罷免非常時期，唉」、「縣長很棒了，敢作敢當已經一再道歉，再炒作的別有居心」、「縣長加油」、「不像無恥政客講錯話還不道歉」。
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