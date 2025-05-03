影／近百萬信徒湧入 白沙屯媽祖香燈腳空拍畫面曝光

苗栗拱天宮白沙屯媽祖、山邊媽祖北港進香活動，今天中午抵達北港朝天宮，今年報名進香人數逾30萬人，又逢假日，北港鎮上擠滿進香人潮，朝天宮預估近百萬人湧入北港。

白沙屯媽祖、山邊媽祖進香急行軍，36小時趕抵雲林北港，因參與信徒多，沿途可見戴橘色帽子的信徒，及熱情迎接的民眾，入廟時間原表定12時，也因而延遲至12時22分，是近年最晚。

警方表示，今年雲林縣警局派出1120名警力，加上257名民力，總共1377人助維安，考量參與信徒多，雲林縣警局擴大管制區，幾乎是半圍城管制車輛，只進不出，人車分流非常成功，管制車流，南北向車流引流成功，車多順暢。

朝天宮董事長蔡咏鍀預估今天約有百萬人湧入北港，拱天宮主委洪文華也估約70萬人參與。 白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎今天上午抵達北港鎮北辰派出所。記者陳雅玲／攝影 白沙屯媽祖北港進香隊伍空拍畫面。圖／雲林縣警局提供 白沙屯媽祖北港進香隊伍空拍畫面。圖／雲林縣警局提供 白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎今天上午抵達北港鎮北辰派出所。記者陳雅玲／攝影 白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎今天上午抵達北港鎮，大街小巷擠滿信徒。記者陳雅玲／攝影 白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎今天上午抵達北港鎮北辰派出所。記者陳雅玲／攝影 白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾轎今天上午抵達北港鎮，大街小巷擠滿信徒。圖／雲林縣警局提供

商品推薦