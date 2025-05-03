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為何張麗善會惹眾怒？ 不知爐主地位尊崇...「顧大轎」是重要任務

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張麗善惹眾怒 不知爐主地位尊崇...「顧大轎」是重要任務

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
拱天宮上午在雲林北港特別說明白沙屯媽信仰的爐主制度，也請爐主宋曉華現身說法。圖／白沙屯拱天宮提供
拱天宮上午在雲林北港特別說明白沙屯媽信仰的爐主制度，也請爐主宋曉華現身說法。圖／白沙屯拱天宮提供

白沙屯媽祖拱天宮登轎祭拜儀式時，值年爐主被雲林縣長張麗善推了一下想要她移位，引發議論和網友撻伐，爐主身分也讓大家好奇，其實每年進香，值年爐主都扮演重要角色，地位尊崇，今年進香值年爐主宋曉華是大陸嫁來台灣的新住民，能獲媽祖青睞選上爐主，歷經兩輪擲筊請示，在第二輪以7個成筊獲選，她表示很感動，也感受到媽祖「眾生平等」的慈悲。

拱天宮每年農曆12月15日擲筊，都是由爐主擲筊請示媽祖擇定幾個進香重要日程，回鑾後相隔12天從火缸取出朝天宮萬年香火與拱天宮香爐合爐，都是爐主的重要任務。

拱天宮上午在雲林北港特別說明白沙屯媽信仰的爐主制度，也請宋曉華現身說法。拱天宮管委會秘書林幸福表示，拱天宮多年來都堅持保留爐主和頭家的制度，參選者必須是白沙屯白西、白東2里的居民，有繳「丁口錢」的任何人都有資格參選爐主。

拱天宮每年進香值年爐主都約有近百人參選，競爭十分激烈，她第一輪擲出4個聖杯，因有兩人同杯，再進入第二輪擲筊，宋曉華第二輪一連擲出7個聖杯勝出。

宋曉華說，她是白西里民，且是戶長，選上值年爐主真的很高興，能感覺在媽祖面前眾生平等和慈悲。

林幸福說，「顧大轎」是爐主的重要任務之一，白沙屯媽今年進香必須在30幾個小時趕到北港，途中稍有停駕，爐主就必須立即現身守護白沙屯媽的「粉紅超跑」。

宋曉華說，她當選值年爐主，顧大轎的任務有家族兄弟姊妹多人協助，能順利完成重要任務。

林幸福表示，拱天宮多年來都堅持保留爐主、頭家的傳統，藉由爐主更能凝聚信眾的向心力，也強化人與人、人與神的互動，讓媽祖信仰更穩固和堅定，回宮前一天，白沙屯媽依往例都會在通霄秋園換乘八抬大轎，爐主必須參與扛轎，進香重要的香擔則是由副爐主來扛。

白沙屯媽進香隊伍今天已抵北港，粉紅超跑在北港必經北辰派出所，張麗善上午9點多特地來迎駕，也當面向宋曉華致歉，並贈送北港朝天宮報馬仔公仔，共同祈求媽祖保佑；宋曉華很大方的接受道歉，強調她為進香在忙，並不清楚當時情況，請大家不要理這些事，遵從媽祖旨意保佑大家，這樣就好。

張麗善 拱天宮 白沙屯媽祖

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