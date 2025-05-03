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粉紅超跑抵北港朝天宮70萬人追女神 隔壁嘉義縣市信徒叫不到小黃

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
白沙屯媽祖徒步進香抵達北港朝天宮，70萬人追女神。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」
白沙屯媽祖徒步進香抵達北港朝天宮，70萬人追女神。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」

白沙屯媽祖粉紅超跑」10天9夜徒步進香，中午抵達雲林縣北港朝天宮，警方估計湧入70萬人，信眾塞滿朝天宮前街道。隔壁嘉義縣市信眾要叫計程車趕到北港，叫不到小黃；嘉義警方說，嘉義通往北港道路車多，交通順暢。

陳姓媽祖信徒說，上午在嘉市區叫計程車到北港，參加白沙屯媽祖朝天宮進香，叫不到車，車行或用LIEN群組叫，都叫不到，小黃大多載客到北港了。車行說，沒有小黃可派，有的車子塞在路中回不來。

嘉義縣市警局說，嘉義縣市通往隔壁雲林北港的台19線、嘉159線及北港路，車多，但大多順暢，隨時掌握白沙屯媽祖進香車流疏導交通。

白沙屯媽祖進香活動多達33萬人報名，「粉紅超跑」連續2天急行軍瘋狂趕路。根據「白沙屯媽祖網路電視台」頻道的空拍畫面，橘帽人海擠爆北港朝天宮周邊大街小巷，夾道信眾紛紛施放煙火，彩帶漫天飛舞，畫面驚人。

觀看直播網友留言，「進喔」、「超感動時刻」、「流汗是值得的」、「恭迎聖駕」、「辛苦轎班人員」、「好壯觀」。

白沙屯媽祖「粉紅超跑」2023年史上頭一次，到嘉市贊境，因市長黃敏惠2022年受嘉市大福興宮邀請，前往白沙屯拱天宮致贈大帖，邀請媽祖來嘉賜福，請示白沙屯媽祖同意，許多信徒受感動，參加這次白沙屯媽祖進香，今天到北港朝天宮追媽祖。

白沙屯媽祖徒步進香抵達北港朝天宮，70萬人追女神。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」
白沙屯媽祖徒步進香抵達北港朝天宮，70萬人追女神。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」

白沙屯媽祖 粉紅超跑 計程車

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