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影／進喔！白沙屯媽12時22分衝朝天宮畫面超震撼 近百萬人擠北港
苗栗通霄拱天宮白沙屯媽祖進香活動今年36小時內從苗栗走到雲林北港朝天宮，中午12時22分媽祖鑾轎抵達朝天宮入廟，現場數十萬香燈腳及信徒歡聲雷動，拱天宮預估人潮約有近70萬人，帶著橘色帽子的香燈腳猶如橘色大軍擠滿北港大街小巷。
白沙屯媽祖、山邊媽祖鑾駕今天約上午11點15分左右，停駕於北辰派出所，雲林縣長張麗善、立委張嘉郡、丁學忠及北港鎮長蕭美文，朝天宮董事長蔡咏鍀、拱天宮主委洪文華等人都在現場接駕及團拜祈福。
12時22分媽祖鑾轎抵達北港朝天宮，現場數十萬人高喊「進喔！進喔！」鑾轎三進三退衝入朝天宮，現場響起歡呼聲，入廟時間比洪文華預估的12時慢了20多分鐘。
洪文華表示，白沙屯媽祖與山邊媽在進入朝天宮大殿後先安座、半小時後拜天公，預計晚上12點40分，左右進行最重要儀式「刈火」並誦讀疏文。
因今年報名報名香燈腳近33萬人，疏文名冊就有1900張，大約晚間10點左右逐一誦讀名字，預估誦讀、焚燒疏文至少要2.5小時，刈火儀式後將起駕回程。
朝天宮董事長蔡咏鍀指出，早上6點時多北港鎮都是人，估計近百萬人湧入北港；洪文華表示，今年參與的香燈腳進33萬人，比起往年成長很多，他預估有近70萬人擠進北港。
網傳嘉義縣新港鄉已有不少民眾搭起帆布，準備媽祖回鑾時能夠迎接鑾駕，因回程時間充裕，洪文華表示，「看媽祖的意思」，不會去預設立場，等晚上刈火結束起駕，看媽祖如何安排。
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