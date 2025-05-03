70萬人爭睹「粉紅超跑」 北港空拍畫面震撼 9萬人看直播破紀錄
白沙屯媽祖10天9夜徒步進香，今天中午前抵達雲林北港，警方估今天湧入70萬人。隨著「粉紅超跑」即將衝進北港朝天宮，目前只剩下最後不到1公里路程。
而YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」直播節目，中午有9萬人同時線上收看，突破去年7.6萬人觀看紀錄。
今年白沙屯媽祖進香活動多達33萬人報名，「粉紅超跑」連續兩天急行軍瘋狂趕路。根據「白沙屯媽祖網路電視台」頻道的空拍畫面，橘帽人海擠爆北港朝天宮周邊大街小巷，夾道信眾紛紛施放煙火，彩帶漫天飛舞，畫面驚人。
觀看直播的網友留言，「進喔」、「超感動時刻」、「流汗是值得的」、「恭迎聖駕」、「辛苦轎班人員」、「好壯觀」。
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