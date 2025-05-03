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70萬人爭睹「粉紅超跑」 北港空拍畫面震撼 9萬人看直播破紀錄

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白沙屯媽祖徒步進香即將抵達北港朝天宮，70萬人追女神。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」
白沙屯媽祖徒步進香即將抵達北港朝天宮，70萬人追女神。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」

白沙屯媽祖10天9夜徒步進香，今天中午前抵達雲林北港，警方估今天湧入70萬人。隨著「粉紅超跑」即將衝進北港朝天宮，目前只剩下最後不到1公里路程。

而YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」直播節目，中午有9萬人同時線上收看，突破去年7.6萬人觀看紀錄。

今年白沙屯媽祖進香活動多達33萬人報名，「粉紅超跑」連續兩天急行軍瘋狂趕路。根據「白沙屯媽祖網路電視台」頻道的空拍畫面，橘帽人海擠爆北港朝天宮周邊大街小巷，夾道信眾紛紛施放煙火，彩帶漫天飛舞，畫面驚人。

觀看直播的網友留言，「進喔」、「超感動時刻」、「流汗是值得的」、「恭迎聖駕」、「辛苦轎班人員」、「好壯觀」。

白沙屯媽祖徒步進香即將抵達北港朝天宮，70萬人追女神。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」
白沙屯媽祖徒步進香即將抵達北港朝天宮，70萬人追女神。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」
白沙屯媽祖徒步進香即將抵達北港朝天宮，直播節目有9萬人同時線上收看。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」
白沙屯媽祖徒步進香即將抵達北港朝天宮，直播節目有9萬人同時線上收看。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」
白沙屯媽祖徒步進香即將抵達北港朝天宮，70萬人追女神。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」
白沙屯媽祖徒步進香即將抵達北港朝天宮，70萬人追女神。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」

白沙屯媽祖 直播 空拍

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