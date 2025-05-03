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白沙屯進香搶C位聲量暴衝 「爐主」成張麗善熱搜關鍵字

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
張麗善今上午9時40分在北港，由白沙屯拱天宮主委洪文華陪同與爐主宋曉華會面，張麗善當面向宋曉華表達歉意。記者陳雅玲／攝影
張麗善今上午9時40分在北港，由白沙屯拱天宮主委洪文華陪同與爐主宋曉華會面，張麗善當面向宋曉華表達歉意。記者陳雅玲／攝影

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香昨起駕出發前往北港朝天宮，雲林縣長張麗善昨伸手將前方拱天宮爐主移開、避免擋到自己引來網友撻伐，張麗善事後也道歉。不過，根據網路溫度計的口碑聲量「三日內」排行，張麗善也一躍位居首位，共4萬0141筆，其中熱門關鍵字就是「爐主」。

張麗善事後道歉，說她以一顆還願與感恩的心，出席白沙屯媽祖進香活動。當時現場參拜信眾眾多，在秩序繁忙中，因不識爐主身分，無意中有不周之處，絕非出於本意。對此，深感歉意，並將在適當時機向爐主表達她的誠摯歉意，「祈願媽祖慈悲庇佑，風調雨順、國泰民安。」

根據網路溫度計對地方首長的口碑聲量「月」排行，張麗善排第四名，聲量趨勢為近期最高，網路聲量共6萬2916筆，而有3萬9753筆是在昨天搶位事件發生後創造，也讓張麗善一躍成為地方首長的口碑聲量「三日內」排行第一名，擠下原本因媒體公布高民調居首位的台中市長盧秀燕。

張麗善能居第一的熱門關鍵字就是「爐主」。「月」排行第一名為台北市長蔣萬安，關鍵字為「魄力」；第二名為盧秀燕，關鍵字為「大媽」；第三名為桃園市長張善政，關鍵字為「區長」。

雲林縣長張麗善（左三）在拱天宮請爐主移動位置引發爭議。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣長張麗善（左三）在拱天宮請爐主移動位置引發爭議。記者陳雅玲／翻攝

張麗善 白沙屯媽祖

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