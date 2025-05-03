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影／白沙屯媽祖合照移爐主...張麗善今當面致歉 她這樣回應

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
張麗善縣長今天上午9時40分在北港，由白沙屯拱天宮主委洪文華陪同與爐主宋曉華會面，張麗善當面向宋曉華表達歉意，並致送北港朝天宮報馬仔公仔，共同祈求媽祖保佑。記者陳雅玲／攝影
張麗善縣長今天上午9時40分在北港，由白沙屯拱天宮主委洪文華陪同與爐主宋曉華會面，張麗善當面向宋曉華表達歉意，並致送北港朝天宮報馬仔公仔，共同祈求媽祖保佑。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善昨天凌晨在拱天宮參加登轎儀式時，伸手請前方爐主移開引發爭議，由於今天白沙屯媽祖隊伍進北港必經北辰派出所，上午9點多，張麗善特地抵達迎接，遇到拱天宮的廟方人員到此休息，她當面向爐主宋曉華表達歉意，並致送北港朝天宮報馬仔公仔，共同祈求媽祖保佑；宋曉華也很大方的接受道歉說，她為進香在忙不知道此事，不要理這些事情，遵從媽祖的旨意，保佑大家，這樣就好。

「粉紅超跑」苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香，昨天凌晨起駕出發前往北港朝天宮，張麗善前晚也趕往拱天宮接駕，恭迎白沙屯媽祖上轎，在媽祖登轎儀式時，為讓台中市長盧秀燕不被擋住，她突然伸出雙手將原本站在在前方的爐主「請移」旁邊，雖很有禮貌「移位」，但整個過程都被眾多鏡頭拍下來，引來眾多網友一陣撻伐，張麗善雖公開致歉，表示她不識爐主身分，無意中有不周之處，絕非出於本意，仍引起不少議論。

今天上午9點40分，張麗善在北辰派出所，由白沙屯拱天宮主委洪文華陪同與爐主宋曉華會面，張麗善當面向宋曉華表達歉意，撫著爐主的背說，那天是誤會，不好意思，請爐主稍為移動了一下下，「無心之過，媽祖慈悲啦！一定會體諒和包容」，感到抱歉，宋曉華在一旁雙手合十說，很榮幸做爐主，為媽祖服務的，「我是媽祖的信徒，保佑大家」，兩人在鏡頭前握手，張麗善也不停的說謝謝。

宋曉華說，當時感覺推一下，很莫名其妙，但她知道祭拜的時候很重要，第一下在拍，她沒有動，後來再推一下，她就移位，當場「我有說一下好」，進香的路上很忙，也沒看新聞，不知事後引起這麼大的風波，她單純為媽祖服務，四個年輕人，包括她女兒、大哥的女兒、二姊的兒子、三哥的兒子，也在隊伍裡幫忙，全家出動服務，出錢出力。此事不要模糊焦點，不要理這些事情，遵從媽祖的旨意，保佑大家，這樣就好了。

張麗善縣長今天上午9時40分在北港，由白沙屯拱天宮主委洪文華陪同與爐主宋曉華會面，張麗善當面向宋曉華表達歉意，並致送北港朝天宮報馬仔公仔，共同祈求媽祖保佑。圖／雲林縣府提供
張麗善縣長今天上午9時40分在北港，由白沙屯拱天宮主委洪文華陪同與爐主宋曉華會面，張麗善當面向宋曉華表達歉意，並致送北港朝天宮報馬仔公仔，共同祈求媽祖保佑。圖／雲林縣府提供
張麗善縣長今天上午9時40分在北港，由白沙屯拱天宮主委洪文華陪同與爐主宋曉華會面，張麗善當面向宋曉華表達歉意，並致送北港朝天宮報馬仔公仔，共同祈求媽祖保佑。圖／雲林縣府提供
張麗善縣長今天上午9時40分在北港，由白沙屯拱天宮主委洪文華陪同與爐主宋曉華會面，張麗善當面向宋曉華表達歉意，並致送北港朝天宮報馬仔公仔，共同祈求媽祖保佑。圖／雲林縣府提供

張麗善 拱天宮 白沙屯媽祖 雲林

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