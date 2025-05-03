快訊

MLB／山本由伸贏下超級投手戰奪第4勝 3MVP只有大谷沒幫忙

ChatGPT漲價了！他收到OpenAI來信：5月起加收1費用

國家機器大搜索 趙少康預言：下個目標是國民黨中央、朱立倫

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌現身白沙屯媽祖隊伍 回應守孝進香爭議：媽祖慈悲

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民眾黨主席黃國昌守孝未滿一年，今仍現身白沙屯媽祖進香隊伍，除發送結緣品，也將參加入廟安座儀式。記者陳雅玲／攝影
民眾黨主席黃國昌守孝未滿一年，今仍現身白沙屯媽祖進香隊伍，除發送結緣品，也將參加入廟安座儀式。記者陳雅玲／攝影

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香今將抵達北港朝天宮，民眾黨主席黃國昌上午率黨公職到北港華勝路發送結緣品，並將參加入廟安座儀式，外界質疑，黃守喪未滿一年，不符習俗，對此他回應，相關的習俗禮儀都已跟朝天宮確認過，媽祖是慈悲的，不會有衝突，並說前主席柯文哲如果沒有被民進黨政府關押，相信人現在一定也在進香隊伍中。

黃國昌今現身白沙屯媽祖進香隊伍中，民眾黨也設攤發放結緣品，黃國昌守孝未滿一年，但仍參與進香活動，並將參加媽祖入廟安座儀式。

據了解，他是受朝天宮董事長蔡咏鍀的姊姊蔡春綢邀請參加，黃國昌說，相關的習俗都有跟朝天宮有做過確認，廟方告知媽祖慈悲，不會有衝突，民進黨拿這種事情來政治攻擊，真的大可不必。

黃國昌說，他本想早一點來參加進香，但立法院事情多，並說柯文哲無法參加，民眾黨全黨上下，心裡面都覺得非常的難過，「主席如果現在沒有被民進黨政府關押，我相信他人現在一定在這裡，他為什麼沒有辦法在這裡？我相信大家都很清楚真正的原因是什麼。」

但他相信媽祖慈悲，會保佑柯文哲主席，希望我們的柯主席，能夠一切平安，也希望台灣風調雨順。

至於蔡壁如被停權一個月，黃國昌說，中評會是獨立行使職權，他沒有過問。

民眾黨主席黃國昌守孝未滿一年，今仍現身白沙屯媽祖進香隊伍，除發送結緣品，也將參加入廟安座儀式。記者陳雅玲／攝影
民眾黨主席黃國昌守孝未滿一年，今仍現身白沙屯媽祖進香隊伍，除發送結緣品，也將參加入廟安座儀式。記者陳雅玲／攝影
民眾黨主席黃國昌守孝未滿一年，今仍現身白沙屯媽祖進香隊伍，除發送結緣品，也將參加入廟安座儀式。記者陳雅玲／攝影
民眾黨主席黃國昌守孝未滿一年，今仍現身白沙屯媽祖進香隊伍，除發送結緣品，也將參加入廟安座儀式。記者陳雅玲／攝影
民眾黨主席黃國昌守孝未滿一年，今仍現身白沙屯媽祖進香隊伍，除發送結緣品，也將參加入廟安座儀式。記者陳雅玲／攝影
民眾黨主席黃國昌守孝未滿一年，今仍現身白沙屯媽祖進香隊伍，除發送結緣品，也將參加入廟安座儀式。記者陳雅玲／攝影

白沙屯媽祖 黃國昌

延伸閱讀

卓榮泰稱政府失調要朝野負責 黃國昌轟：推諉塞責令人不齒

蔡壁如涉變造民眾黨徽 中評會決議5月起停權1個月

核管法立院下周審查 黃國昌：力推8月辦核三延役公投

郭智輝稱立委索資給精華液 黃國昌轟「國家悲哀」：只懂抱大腿

相關新聞

黃國昌現身白沙屯媽祖隊伍 回應守孝進香爭議：媽祖慈悲

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香今將抵達北港朝天宮，民眾黨主席黃國昌上午率黨公職到北港華勝路發送結緣品，並將參加入廟安座儀式，外...

張麗善移爐主、跪迎媽祖引爭議 拱天宮主委說話了

雲林縣長張麗善前晚在拱天宮參加登轎儀式時，伸手請前方爐主移開引發爭議，在彰化伸港福安宮要迎接鑾轎，鑾轎也火速離開，外界議...

粉紅超跑急行軍速度驚人...香燈腳走10公里還早2小時等「仍被海放」

苗栗拱天宮白沙屯媽祖「粉紅超跑」急行軍，進香路線變化，有對嘉義市張姓香燈腳夫婦在媽祖起轎當天，坐火車到苗栗參加，擔心腳程...

粉紅超跑來了！連續5年...知名藥廠老闆繪製Ｑ版媽祖送精油貼片

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍今天抵達雲林縣北港鎮朝天宮，虔誠媽祖信徒、知名嘉市和氣製藥公司董事長、漫畫家黃熙文為還願、...

數十萬人今衝雲林追女神 「粉紅超跑」狂飆 估再7公里抵達北港朝天宮

白沙屯媽祖進香，今天中午將衝進北港朝天宮，「粉紅超跑」持續瘋狂趕路，鑾轎上午8時48分行經雲林縣元長鄉潭東村時，就在道路...

信眾為罹癲癇症愛女跪求保佑 白沙屯媽鑾轎停駐賜福

苗栗白沙屯媽祖進香前晚起駕後，宛如急行軍速度驚人，昨天跨過台中、彰化，預計今天近11時抵達雲林北港。隨行信徒多，昨清晨沿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。