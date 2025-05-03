黃國昌現身白沙屯媽祖隊伍 回應守孝進香爭議：媽祖慈悲

苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香今將抵達北港朝天宮，民眾黨主席黃國昌上午率黨公職到北港華勝路發送結緣品，並將參加入廟安座儀式，外界質疑，黃守喪未滿一年，不符習俗，對此他回應，相關的習俗禮儀都已跟朝天宮確認過，媽祖是慈悲的，不會有衝突，並說前主席柯文哲如果沒有被民進黨政府關押，相信人現在一定也在進香隊伍中。

黃國昌今現身白沙屯媽祖進香隊伍中，民眾黨也設攤發放結緣品，黃國昌守孝未滿一年，但仍參與進香活動，並將參加媽祖入廟安座儀式。

據了解，他是受朝天宮董事長蔡咏鍀的姊姊蔡春綢邀請參加，黃國昌說，相關的習俗都有跟朝天宮有做過確認，廟方告知媽祖慈悲，不會有衝突，民進黨拿這種事情來政治攻擊，真的大可不必。

黃國昌說，他本想早一點來參加進香，但立法院事情多，並說柯文哲無法參加，民眾黨全黨上下，心裡面都覺得非常的難過，「主席如果現在沒有被民進黨政府關押，我相信他人現在一定在這裡，他為什麼沒有辦法在這裡？我相信大家都很清楚真正的原因是什麼。」

但他相信媽祖慈悲，會保佑柯文哲主席，希望我們的柯主席，能夠一切平安，也希望台灣風調雨順。

至於蔡壁如被停權一個月，黃國昌說，中評會是獨立行使職權，他沒有過問。 民眾黨主席黃國昌守孝未滿一年，今仍現身白沙屯媽祖進香隊伍，除發送結緣品，也將參加入廟安座儀式。記者陳雅玲／攝影 民眾黨主席黃國昌守孝未滿一年，今仍現身白沙屯媽祖進香隊伍，除發送結緣品，也將參加入廟安座儀式。記者陳雅玲／攝影 民眾黨主席黃國昌守孝未滿一年，今仍現身白沙屯媽祖進香隊伍，除發送結緣品，也將參加入廟安座儀式。記者陳雅玲／攝影

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