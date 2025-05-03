數十萬人今衝雲林追女神 「粉紅超跑」狂飆 估再7公里抵達北港朝天宮

白沙屯媽祖進香，今天中午將衝進北港朝天宮，「粉紅超跑」持續瘋狂趕路，鑾轎上午8時48分行經雲林縣元長鄉潭東村時，就在道路上駐駕，稍事休息，距離朝天宮約只剩7公里左右，鄉間小道人潮擠爆、滿滿人海看不到盡頭。

今年白沙屯媽祖徒步進香，破紀錄33萬人報名，今天適逢周六假日、多雲天氣，除了起駕時一路隨行的香燈腳，今天更多信眾從全國各地趕到雲林，前來追逐女神。

「粉紅超跑」今年是急行軍，一路狂飆。不少香燈腳體力透支，直喊吃不消。當鑾轎行經雲林縣元長鄉潭東村，一度在馬路上駐駕，網友稱奇。現場人潮洶湧，線上直播畫面卡卡，網友狂喊「訊號君撐住」、「訊號君加油」。

線上同時觀看直播人數逼近5萬，網友留言討論，「太恐怖了，沒看過這樣多人進香」、「頭旗竟然被海放」、「頭旗不是應該在媽祖前面嗎」、「剩下7公里，大約11點到。厲害啊生猛急行軍」、「11點左右到北港朝天宮，正午時分入廟」、「目前還在元長鄉的西庄地界」、「今年人數嚇人，到朝天宮有超過50萬吧」、「北港住民只有3萬7千人，但今天北港50至100萬人」。 白沙屯媽祖徒步進香即將抵達北港朝天宮，適逢周六，且天氣不錯，今天數十萬人前來追逐女神。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」 白沙屯媽祖徒步進香即將抵達北港朝天宮，適逢周六，且天氣不錯，今天數十萬人前來追逐女神。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」 白沙屯媽祖徒步進香即將抵達北港朝天宮，適逢周六，且天氣不錯，今天數十萬人前來追逐女神。圖為上午8時48分在道路上短暫駐駕，稍事休息。圖／取自YouTube頻道「白沙屯媽祖網路電視台」

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