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張麗善移爐主、跪迎媽祖引爭議 拱天宮主委說話了

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（左三）在拱天宮請爐主移動位置引發爭議。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣長張麗善（左三）在拱天宮請爐主移動位置引發爭議。記者陳雅玲／翻攝

雲林縣長張麗善前晚在拱天宮參加登轎儀式時，伸手請前方爐主移開引發爭議，在彰化伸港福安宮要迎接鑾轎，鑾轎也火速離開，外界議論紛紛，拱天宮主委洪文華今表示，張麗善沒有惡意，要大家不要再責怪，至於福安宮未停，是福安宮前已休息，媽祖要趕路，與縣長無關。

洪文華今受訪，針對張麗善引起的爭議他表示，「這沒什麼啦，只是移個位置而已，她沒有惡意」，因為今年貴賓人比較多，比較擠，她又不認識拱天宮爐主，沒有惡意。

洪文華說，當事爐主是大陸嫁來台灣，她的大伯也是拱天宮的常委，大伯也說這沒什麼事，這沒有惡意，至於張麗善想當面跟爐主致歉，他說，如果晚上有遇到，大家解釋一下就好。

洪文華也解釋，彰化伸港福安宮媽祖沒有停是因為半路已經在點心站休息用餐，加上時間有延遲到，要趕路，才會沒有停，跟縣長沒有關係，希望大家不要再責怪。

白沙屯媽祖進香隊伍已入境雲林，北港鎮上都是人潮。記者陳雅玲／攝影
白沙屯媽祖進香隊伍已入境雲林，北港鎮上都是人潮。記者陳雅玲／攝影

張麗善 拱天宮 白沙屯媽祖

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