粉紅超跑急行軍速度驚人...香燈腳走10公里還早2小時等「仍被海放」

苗栗拱天宮白沙屯媽祖「粉紅超跑」急行軍，進香路線變化，有對嘉義市張姓香燈腳夫婦在媽祖起轎當天，坐火車到苗栗參加，擔心腳程跟不上，在媽祖上轎前提早2小時，先離開白沙屯，在10公里外的通霄慈后宮等候，結果還是被「粉紅超跑」海放，累到回家睡了一整天。

白沙屯媽祖「粉紅超跑」2023年史上頭一次到嘉市贊境，因為市長黃敏惠2022年受嘉市大福興宮邀請，前往白沙屯拱天宮致贈大帖，邀請媽祖來嘉賜福，請示白沙屯媽祖同意，許多信徒受感動，報名參加這次白沙屯媽祖進香。

「終於知道睡整天是怎麼回事了！」張姓香燈腳夫婦在白沙屯媽祖未上轎出發前，擔心粉紅超跑急行軍，媽祖會跑很快，跟在後面會被「海放」，在媽祖上轎前提早2小時離開白沙屯，先到離拱天宮10公里的通霄慈后宮等候。

沒看過大半夜大隊人馬充滿整條路，沿途結緣食物吃不完，一路走走停停抵達慈后宮，原以為粉紅超跑會在廟前路口停下再走，結果遠遠看著粉紅超跑在眼前飆過去，後面跟著急行軍信徒及機車大隊，張姓香燈腳夫婦累倒在廟旁打地舖過夜，沿途陸續看到香燈腳在走。

天亮，吃完早餐坐台鐵區間車回家，香燈腳夫婦感謝一路上媽祖保佑，被塞結緣品很驚喜，結緣品有紀念襪子，香燈腳彼此間互助，讓人感動，張姓香燈腳說 沒想到，她是「肉腳」，居然能背包走10公里，雖然下半身還在痠痛，但這是她從沒有過的經驗，「一切都是神奇體驗」。

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