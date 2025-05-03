快訊

台南地牛翻身！上午8時49分楠西規模3.8淺層地震 最大震度3級

剴剴案保母姊部分認罪、妹全面否認！專家分析「這件事」訴訟攻防焦點

聽新聞
0:00 / 0:00

粉紅超跑急行軍速度驚人...香燈腳走10公里還早2小時等「仍被海放」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
苗栗拱天宮白沙屯媽祖「粉紅超跑」急行軍。圖／聯合報資料照片
苗栗拱天宮白沙屯媽祖「粉紅超跑」急行軍。圖／聯合報資料照片

苗栗拱天宮白沙屯媽祖粉紅超跑」急行軍，進香路線變化，有對嘉義市張姓香燈腳夫婦在媽祖起轎當天，坐火車到苗栗參加，擔心腳程跟不上，在媽祖上轎前提早2小時，先離開白沙屯，在10公里外的通霄慈后宮等候，結果還是被「粉紅超跑」海放，累到回家睡了一整天。

白沙屯媽祖「粉紅超跑」2023年史上頭一次到嘉市贊境，因為市長黃敏惠2022年受嘉市大福興宮邀請，前往白沙屯拱天宮致贈大帖，邀請媽祖來嘉賜福，請示白沙屯媽祖同意，許多信徒受感動，報名參加這次白沙屯媽祖進香。

「終於知道睡整天是怎麼回事了！」張姓香燈腳夫婦在白沙屯媽祖未上轎出發前，擔心粉紅超跑急行軍，媽祖會跑很快，跟在後面會被「海放」，在媽祖上轎前提早2小時離開白沙屯，先到離拱天宮10公里的通霄慈后宮等候。

沒看過大半夜大隊人馬充滿整條路，沿途結緣食物吃不完，一路走走停停抵達慈后宮，原以為粉紅超跑會在廟前路口停下再走，結果遠遠看著粉紅超跑在眼前飆過去，後面跟著急行軍信徒及機車大隊，張姓香燈腳夫婦累倒在廟旁打地舖過夜，沿途陸續看到香燈腳在走。

天亮，吃完早餐坐台鐵區間車回家，香燈腳夫婦感謝一路上媽祖保佑，被塞結緣品很驚喜，結緣品有紀念襪子，香燈腳彼此間互助，讓人感動，張姓香燈腳說　沒想到，她是「肉腳」，居然能背包走10公里，雖然下半身還在痠痛，但這是她從沒有過的經驗，「一切都是神奇體驗」。

白沙屯媽祖 粉紅超跑 香燈腳

延伸閱讀

粉紅超跑來了！連續5年...知名藥廠老闆繪製Ｑ版媽祖送精油貼片

張麗善彰化伸港福安宮跪迎白沙屯媽 粉紅超跑火速離去 網路熱議

白沙屯媽祖進香萬人隨行！香港女神素顏現身竟無人識

黃少谷「粉紅超跑」帥氣上路致敬白沙屯媽祖 網直呼：好想搭你的車

相關新聞

粉紅超跑急行軍速度驚人...香燈腳走10公里還早2小時等「仍被海放」

苗栗拱天宮白沙屯媽祖「粉紅超跑」急行軍，進香路線變化，有對嘉義市張姓香燈腳夫婦在媽祖起轎當天，坐火車到苗栗參加，擔心腳程...

粉紅超跑來了！連續5年...知名藥廠老闆繪製Ｑ版媽祖送精油貼片

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍今天抵達雲林縣北港鎮朝天宮，虔誠媽祖信徒、知名嘉市和氣製藥公司董事長、漫畫家黃熙文為還願、...

信眾為罹癲癇症愛女跪求保佑 白沙屯媽鑾轎停駐賜福

苗栗白沙屯媽祖進香前晚起駕後，宛如急行軍速度驚人，昨天跨過台中、彰化，預計今天近11時抵達雲林北港。隨行信徒多，昨清晨沿...

張麗善彰化伸港福安宮跪迎白沙屯媽 粉紅超跑火速離去 網路熱議

白沙屯媽祖前晚在拱天宮進行登轎儀式時，雲林縣長張麗善為了不被擋住，伸手請前方爐主移開引發爭議，2日下午張麗善前往彰化伸港...

媽祖媽祖我愛妳！山邊庄僅百人 出發前夕湧入數千香客

苗栗縣通霄白沙屯媽及同轎往北港進香的後龍山邊媽今天凌晨零點多出發，展開10天9夜的進香之旅，昨晚山邊媽在總統賴清德參香後...

白沙屯媽首度停駕鹿港派出所 民眾歡呼:媽祖來為警察打氣

白沙屯媽祖今天傍晚到達彰化縣鹿港鎮，更停駕在鹿港派出所前，附近居民都驚喜來參拜，而白沙屯媽也曾在2022年停駕在鹿港海埔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。