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粉紅超跑來了！連續5年...知名藥廠老闆繪製Ｑ版媽祖送精油貼片

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
白沙屯媽祖進香隊伍今天抵達雲林縣北港鎮朝天宮，虔誠媽祖信徒、知名嘉市和氣製藥公司董事長、漫畫家黃熙文精心繪製Ｑ版媽祖等圖，免費送「十八銅人一條根精油貼片」。記者魯永明／翻攝
白沙屯媽祖進香隊伍今天抵達雲林縣北港鎮朝天宮，虔誠媽祖信徒、知名嘉市和氣製藥公司董事長、漫畫家黃熙文精心繪製Ｑ版媽祖等圖，免費送「十八銅人一條根精油貼片」。記者魯永明／翻攝

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖進香隊伍今天抵達雲林縣北港鎮朝天宮，虔誠媽祖信徒、知名嘉市和氣製藥公司董事長、漫畫家黃熙文為還願、感恩媽祖慈悲，精心繪製Ｑ版媽祖、千里眼、順風耳圖像，沿途免費送藥廠生產「十八銅人一條根精油貼片」，連續5年未中斷。

黃熙文說，連續第5年了，今年的「媽祖平安貼」1萬2千包（一條根精油貼布）準備好了，在媽祖進香隊伍5月1日出發以後，他跟朋友沿途發送，目前還沒發完，數量有限，發完為止，他期待進香的途中跟香燈腳結緣。

「媽祖平安貼是我還願白沙屯媽祖結緣品」，信眾看到媽祖平安貼媽祖圖像，都發出讚嘆說「卡娃伊！」黃熙文說，媽祖平安貼非正式量產，外包裝無法大量印刷，只能以貼紙方式黏貼於錫箔夾鏈袋上，每包3片入，讓香燈腳行腳方便舒緩使用。

黃熙文說，他未參與徒步進香，送精油貼片還願感恩媽祖，為繪製媽祖圖像送精油貼片，他擲筊請示聖母獲3聖杯後才生產，感恩媽祖！不過，因為數量有限，黃熙文發送地點又不一定，真的是有緣才能拿到。

和氣製藥公司董事長黃熙文留日學習漫畫，返國承接父親藥廠生意，1981年受「小咪漫畫周刊」影響，與朋友創立「漫畫之友」研究社，1987年推出「藍色雷克」短篇漫畫，創作逾30年，完成「上海大少爺」漫畫作品，入圍金漫獎，文化部「台灣漫畫基地」曾展出黃熙文創作原畫展。

白沙屯媽祖 粉紅超跑

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