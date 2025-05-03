張麗善彰化伸港福安宮跪迎白沙屯媽 粉紅超跑火速離去 網路熱議

白沙屯媽祖前晚在拱天宮進行登轎儀式時，雲林縣長張麗善為了不被擋住，伸手請前方爐主移開引發爭議，2日下午張麗善前往彰化伸港福安宮前跪迎白沙屯媽時，媽祖未在福安宮停轎，也引發網路熱議。

白沙屯媽祖2日下午約2點抵達伸港鄉福安宮，雲林縣長張麗善、伸港鄉長黃永欽、和美鎮長林庚壬與福安宮主委曾添進等人都在福安宮前接駕，媽祖鑾轎抵達廟前，眾人都跪下迎接，鑾轎搖晃數下後，眾人起身，媽祖卻沒停駕，就快速離去，許多信徒也看傻眼。

因為許多信徒都預期白沙屯媽可能會在福安宮停駕，因以往媽祖多會停駕福安宮賜福，因此昨天福安宮湧進大批香燈腳水泄不通，沒想到鑾轎竟急急離去，事後不少網友也在討論「難道是因爐主被移開，媽祖也不高興了？」「媽祖都知道」「白沙屯媽祖帥」，不過也有網友認為今年去程趕路，才會沒停駕。

張麗善晚間也在臉書貼文致歉說「我以虔誠的心情，參加白沙屯媽祖進香，在繁忙中，因不識拱天宮爐主身份，無意中有不周之處，絕非有心，深表歉意，祈願媽祖慈悲庇佑，風調雨順、國泰民安。」

伸港鄉福安宮2015年曾發生大火，而重修聖母殿，白沙屯媽也曾雪中送炭，在進香活動時來停駕或駐駕，讓大家都很感念白沙屯媽祖，去年福安宮重建完工，聖母殿也舉行入火安座三獻醮，許多信徒也期待「白沙屯媽來看看」，對於媽祖今年未停駕有點失望，也期待回程能再見白沙屯媽。 白沙屯媽祖鑾轎昨天下午抵達彰化縣伸港鄉福安宮時，雲林縣長張麗善（左一)與福安宮主委曾添進（左三)等人跪迎接駕。圖／民眾提供

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