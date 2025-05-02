聽新聞
0:00 / 0:00

媽祖媽祖我愛妳！山邊庄僅百人 出發前夕湧入數千香客

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影
山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣通霄白沙屯媽及同轎往北港進香的後龍山邊媽今天凌晨零點多出發，展開10天9夜的進香之旅，昨晚山邊媽在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄頭不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。

山邊媽祖宮近年來與白沙屯媽都出現香客爆增的情況，昨晚8點多登轎出發後，在鐵路平交道兩側不停的來回穿梭，利用火車未經過的空檔往返遊庄，「媽祖媽祖我愛妳」的喊叫聲不絕。 山邊媽遊庄後，稍晚前往拱天宮與白沙屯媽合轎出發；昨晚列車南來北往的班次頻繁，列車轟隆聲加煙火綻放，場景十分特殊。

山邊媽祖宮董事長陳文明表示，山邊庄是個小聚落，住家分散在鐵路兩側，往年都是輪流由爐主供奉，這幾年信眾和遊客大增，還增建了臨時性的山邊媽祖宮，目前除了山邊媽本尊，還有6尊分身神像，都是木刻。現在山邊媽在宮內坐鎮，除了出發往北港前夕，家戶已無法請本尊到家裡駐駕，因此都很珍惜本尊前來的這一刻。

他說，過去山邊媽由值年爐主供奉，每戶有人家結婚，都會請大媽本尊前來「做客」及見證，還會停留數天才回爐主家，一、二百下來，可說家家戶戶都有人當過爐主，與山邊媽本尊都非常親近。

陳文明說，目前廟方已有建廟規畫，預定地就在臨時宮廟不遠處，用地有5000坪，但因其中有部分國有地，必須是財團法人才能租賃或購地，因此他在任內將管委會改為財團法人，建廟計畫即將獲准，預計今年農曆6月動土、10月開工，將一次就將整間廟興建完成，工期3到5年，未來將朝綠建築方向建廟，且要推廣公益活動，展現不同的宮廟經營運作方式。

山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影
山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影
山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道兩側來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影
山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道兩側來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影
山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影
山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影
山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影
山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影
山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影
山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影

白沙屯媽祖

延伸閱讀

白沙屯媽祖彰化一路急行 有香客熱昏送醫

影／媽媽抱著3歲癲癇愛女跪路旁！白沙屯媽祖鑾轎停下腳步了

「粉紅超跑」白沙屯媽祖為何要到北港進香？起源、流程一次看

新手必看！媽祖進香團11項禮儀、禁忌曝...食衣住行要注意、 這類人別去

相關新聞

白沙屯媽首度停駕鹿港派出所 民眾歡呼:媽祖來為警察打氣

白沙屯媽祖今天傍晚到達彰化縣鹿港鎮，更停駕在鹿港派出所前，附近居民都驚喜來參拜，而白沙屯媽也曾在2022年停駕在鹿港海埔...

「粉紅超跑」中午到台中龍井 為幼兒甜喊「這1句」停留

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動昨晚起駕，媽祖鑾轎一路急行軍，今天近中午到台中市龍井區，沿途停駕點不多，但中途有幼兒園小...

媽祖媽祖我愛妳！山邊庄僅百人 出發前夕湧入數千香客

苗栗縣通霄白沙屯媽及同轎往北港進香的後龍山邊媽今天凌晨零點多出發，展開10天9夜的進香之旅，昨晚山邊媽在總統賴清德參香後...

影／粉紅超跑急行軍 力拼明天中午前抵達北港朝天宮

白沙屯媽祖「粉紅超跑」瘋狂趕路，力拼36小時內抵達雲林北港朝天宮，由於從苗栗通霄到彰化鹿港每小時超過4公里的速度，只花不...

白沙屯入境哪裡休息沐浴？今年飲食區移位朝天宮提供指引圖

白沙屯媽祖進香團明天進入雲林縣境，預定明天（3日）中午左右抵達目的地北港，今年進香人數爆量，多達33萬多人，北港朝天宮提...

白沙屯媽祖行蹤不定人數又多 請看北港警方完成的交管圖

白沙屯媽祖啟程預計明天進入雲林縣境，約中午抵達目的地北港朝天宮，由於白沙屯媽祖行蹤飄忽不定，到底會走哪條路到北港？總讓人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。