媽祖媽祖我愛妳！山邊庄僅百人 出發前夕湧入數千香客

苗栗縣通霄白沙屯媽及同轎往北港進香的後龍山邊媽今天凌晨零點多出發，展開10天9夜的進香之旅，昨晚山邊媽在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄頭不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。

山邊媽祖宮近年來與白沙屯媽都出現香客爆增的情況，昨晚8點多登轎出發後，在鐵路平交道兩側不停的來回穿梭，利用火車未經過的空檔往返遊庄，「媽祖媽祖我愛妳」的喊叫聲不絕。 山邊媽遊庄後，稍晚前往拱天宮與白沙屯媽合轎出發；昨晚列車南來北往的班次頻繁，列車轟隆聲加煙火綻放，場景十分特殊。

山邊媽祖宮董事長陳文明表示，山邊庄是個小聚落，住家分散在鐵路兩側，往年都是輪流由爐主供奉，這幾年信眾和遊客大增，還增建了臨時性的山邊媽祖宮，目前除了山邊媽本尊，還有6尊分身神像，都是木刻。現在山邊媽在宮內坐鎮，除了出發往北港前夕，家戶已無法請本尊到家裡駐駕，因此都很珍惜本尊前來的這一刻。

他說，過去山邊媽由值年爐主供奉，每戶有人家結婚，都會請大媽本尊前來「做客」及見證，還會停留數天才回爐主家，一、二百下來，可說家家戶戶都有人當過爐主，與山邊媽本尊都非常親近。

陳文明說，目前廟方已有建廟規畫，預定地就在臨時宮廟不遠處，用地有5000坪，但因其中有部分國有地，必須是財團法人才能租賃或購地，因此他在任內將管委會改為財團法人，建廟計畫即將獲准，預計今年農曆6月動土、10月開工，將一次就將整間廟興建完成，工期3到5年，未來將朝綠建築方向建廟，且要推廣公益活動，展現不同的宮廟經營運作方式。 山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影 山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道兩側來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影 山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影 山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影 山邊媽昨晚在總統賴清德參香後，神轎隨即開始遊庄，山邊庄不到80戶，居住人口也僅100人，但昨晚湧進數千信眾，在神轎引領下，在鐵路平交道來回穿梭不停，幾乎走遍全庄各家各戶，小小庄頭熱鬧非凡。記者胡蓬生／攝影

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