信眾為罹癲癇症愛女跪求保佑 白沙屯媽鑾轎停駐賜福

苗栗白沙屯媽祖進香前晚起駕後，宛如急行軍速度驚人，昨天跨過台中、彰化，預計今天近11時抵達雲林北港。隨行信徒多，昨清晨沿途的鞭炮、彩帶卡住台鐵電車線，導致通霄到新埔路段近3小時無法通行，延誤14列車。

報名白沙屯媽祖進香的香燈腳，今年再創紀錄達32.9萬多人，媽祖鑾轎從台1線轉台61線南下，昨清晨跨入台中，下午1時許進入彰化，雲林縣長張麗善、伸港鄉長黃永欽、和美鎮長林庚壬，都在福安宮前接駕，現場湧進大批香燈腳，不過「粉紅超跑」在眾人跪迎後，繼續急行，未多停留。

昨氣溫高，有70歲老翁跟著進香，不慎跌落水溝，也有老婦人連夜步行，體力不支暈倒；50歲陳姓男子跟隨鑾轎，走到癲癇發作，送醫後無大礙。彰化縣消防局表示，昨多名香客熱昏送醫，提醒民眾補充水分、防曬。

沿途感人故事多。鑾轎昨清晨進入苗栗苑裡的昇泓工程行老闆吳振國住家，吳說，昨提前搭棚擺設香案、供品，祈求媽祖遶境眷顧，「沒想真的來我家了」。女屋主廖淑如說，去年車禍導致腰椎斷裂，在加護病房住了2周，當時向白沙屯媽祖祈願能好起來，結果「媽祖託夢說會好起來」，她飆淚謝拜媽祖，讓她恢復健康。

白沙屯媽南下急行軍，原本不開放鑽轎，海線不少信徒跪拜祈福，希望媽祖鑾轎停下來。台中海線78歲行動不便的阿伯跪求，鑾轎停了2分鐘；來自桃園的林姓婦女，抱著3歲罹患癲癇症的女兒，頂著烈日，在西濱橋下跪求媽祖保佑，鑾轎也駐停賜福，場面感人。

有熱情的信眾希望能扛轎，轎伕也讓對方接手，感受媽祖鑾轎「祝福」的重量。鑾轎進入台中清水後，速度忽然放慢，一會兒繞進民宅，一會兒停下來看布袋戲，甚至無預警走進早餐店賜福，讓大家感到不可思議。

白沙屯媽祖預計今午抵達北港朝天宮，由於媽祖行蹤飄忽不定，讓維護交通的警方傷腦筋，尤其今年隨香人數逾32萬人，因應大量人車湧入，警方規畫多項交管版本。

北港警分局指出，今天上午6時至晚上12時北港市區劃為管制區，禁止車輛進入，下午4時起視交通狀況縮小管制範圍至朝天宮周邊，請民眾將車停放外圍停車場，再步行前往參香。

白沙屯媽祖「粉紅超跑」急行軍沿著台61線前進，跨過大安溪進入台中市大安區，耗時6小時走了26公里，讓許多香燈腳直呼好累。記者黃仲裕／攝影

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