快訊

北捷板南線驚傳「咬人」！莽男被撞暴走 勸架男遭反咬傷勢曝光

眼前發白倒地！子瑜閨蜜一氧化碳中毒送醫 最新病況曝光

白沙屯媽首度停駕鹿港派出所 民眾歡呼:媽祖來為警察打氣

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
白沙屯媽祖今天傍晚到達彰化縣鹿港鎮，更首度停駕在鹿港派出所前，附近居民都驚喜來參拜。圖／取自白沙屯拱天宮臉書
白沙屯媽祖今天傍晚到達彰化縣鹿港鎮，更首度停駕在鹿港派出所前，附近居民都驚喜來參拜。圖／取自白沙屯拱天宮臉書

白沙屯媽祖今天傍晚到達彰化縣鹿港鎮，更停駕在鹿港派出所前，附近居民都驚喜來參拜，而白沙屯媽也曾在2022年停駕在鹿港海埔派出所，民眾都說，媽祖一定是來嘉勉警方，為辛苦的員警打氣。

白沙屯媽祖今天凌晨起駕，預計5月3日上午11點就要抵達雲林北港朝天宮，因此今天一路急行，下午沿台17線往線西鄉、鹿港鎮方向前進，到了傍晚近5點半停駕在鹿港派出所前，許多民眾都開心歡呼，鹿港警方表示，這是白沙屯媽首度停駕在鹿港派出所，白沙屯媽約停駕10分鐘，繼續急行往福興鄉，晚間應會繼續沿台17線往芳苑前行。

白沙屯媽至少已第二次停駕在鹿港的派出所，2022年也曾停駕在海埔派出所， 民眾紛紛說「白沙屯媽最愛小朋友和警察大人了」、「看了很感動，是來幫員警打氣的」。

白沙屯媽祖今天傍晚到達彰化縣鹿港鎮，更首度停駕在鹿港派出所前，附近居民都驚喜來參拜。圖／取自白沙屯拱天宮臉書
白沙屯媽祖今天傍晚到達彰化縣鹿港鎮，更首度停駕在鹿港派出所前，附近居民都驚喜來參拜。圖／取自白沙屯拱天宮臉書

白沙屯媽祖

延伸閱讀

「粉紅超跑」中午到台中龍井 為幼兒甜喊「這1句」停留

影／媽媽抱著3歲癲癇愛女跪路旁！白沙屯媽祖鑾轎停下腳步了

白沙屯媽再現「粉紅超跑」！一路急行軍13時35分進彰化

新手必看！媽祖進香團11項禮儀、禁忌曝...食衣住行要注意、 這類人別去

相關新聞

白沙屯媽首度停駕鹿港派出所 民眾歡呼:媽祖來為警察打氣

白沙屯媽祖今天傍晚到達彰化縣鹿港鎮，更停駕在鹿港派出所前，附近居民都驚喜來參拜，而白沙屯媽也曾在2022年停駕在鹿港海埔...

「粉紅超跑」中午到台中龍井 為幼兒甜喊「這1句」停留

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動昨晚起駕，媽祖鑾轎一路急行軍，今天近中午到台中市龍井區，沿途停駕點不多，但中途有幼兒園小...

影／粉紅超跑急行軍 力拼明天中午前抵達北港朝天宮

白沙屯媽祖「粉紅超跑」瘋狂趕路，力拼36小時內抵達雲林北港朝天宮，由於從苗栗通霄到彰化鹿港每小時超過4公里的速度，只花不...

白沙屯入境哪裡休息沐浴？今年飲食區移位朝天宮提供指引圖

白沙屯媽祖進香團明天進入雲林縣境，預定明天（3日）中午左右抵達目的地北港，今年進香人數爆量，多達33萬多人，北港朝天宮提...

白沙屯媽祖行蹤不定人數又多 請看北港警方完成的交管圖

白沙屯媽祖啟程預計明天進入雲林縣境，約中午抵達目的地北港朝天宮，由於白沙屯媽祖行蹤飄忽不定，到底會走哪條路到北港？總讓人...

白沙屯媽祖彰化一路急行 有香客熱昏送醫

白沙屯媽祖進香活動今天下午1點多媽祖鑾轎抵達彰化縣，沿台17線經伸港鄉、線西鄉等急行，朝鹿港鎮方向前進，今天天熱很炎熱，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。