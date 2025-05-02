白沙屯媽首度停駕鹿港派出所 民眾歡呼:媽祖來為警察打氣

白沙屯媽祖今天傍晚到達彰化縣鹿港鎮，更停駕在鹿港派出所前，附近居民都驚喜來參拜，而白沙屯媽也曾在2022年停駕在鹿港海埔派出所，民眾都說，媽祖一定是來嘉勉警方，為辛苦的員警打氣。

白沙屯媽祖今天凌晨起駕，預計5月3日上午11點就要抵達雲林北港朝天宮，因此今天一路急行，下午沿台17線往線西鄉、鹿港鎮方向前進，到了傍晚近5點半停駕在鹿港派出所前，許多民眾都開心歡呼，鹿港警方表示，這是白沙屯媽首度停駕在鹿港派出所，白沙屯媽約停駕10分鐘，繼續急行往福興鄉，晚間應會繼續沿台17線往芳苑前行。

白沙屯媽至少已第二次停駕在鹿港的派出所，2022年也曾停駕在海埔派出所， 民眾紛紛說「白沙屯媽最愛小朋友和警察大人了」、「看了很感動，是來幫員警打氣的」。 白沙屯媽祖今天傍晚到達彰化縣鹿港鎮，更首度停駕在鹿港派出所前，附近居民都驚喜來參拜。圖／取自白沙屯拱天宮臉書

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