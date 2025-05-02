「粉紅超跑」中午到台中龍井 為幼兒甜喊「這1句」停留

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動昨晚起駕，媽祖鑾轎一路急行軍，今天近中午到台中市龍井區，沿途停駕點不多，但中途有幼兒園小朋友跪著甜喊「媽祖媽祖、我愛您！」媽祖鑾轎因此停留，並且讓這群可愛的小朋友躦轎底，引起眾人歡呼。

白沙屯媽遶境路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名；白沙屯媽祖鑾轎昨天深夜起駕，展開10天9夜的徒步進香行程，今年進香行程「去急回緩」，預計明天中午抵達北港，因此起駕時間緊迫，對隨香信眾是一大挑戰。

白沙屯媽祖鑾轎起駕後，幾乎一路急行軍，在今天上午11時46分進入台中市龍井區，由台中市警察局烏日分局分局長劉雲鵬率警接駕、護轎並維安，沿途很多居民在路邊設置接駕點，並且提供點心攤，甚至有信眾跪求媽祖停駕，但由於媽祖起駕急行軍，停駕點不多。

白沙屯媽祖鑾轎在中午12時12分行經龍井西濱路二段，路旁的有一群幼兒園小朋友跪著，一句句甜喊「媽祖媽祖、我愛您！」媽祖鑾轎突然停留，並且讓這群可愛的小朋友躦轎底，引起眾人一陣歡呼。媽祖鑾轎在下午1時35分通過中彰大橋進入彰化縣。

另外，烏日警分局交通組長曾麗玉率領警務員趙婉喻、巡官吳佳紋下午1時50分在中彰大橋18.5K處發現一名6旬隨香女信眾全身發抖、疑似中暑癱坐在橋上，立即協助這名婦女解開背心衣領，拿掉口罩及帽子等散熱，為她撐傘防過度曝曬，並提供運動飲料及水補充水分，並同時通報119救護人員送醫治療，讓同行友人大表感謝警方暖心作為。 白沙屯媽鑾轎今天中午為龍井一群甜喊「媽祖媽祖、我愛您！」的小朋友停留，並讓其躦轎底。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視 白沙屯媽鑾轎今天中午為龍井一群甜喊「媽祖媽祖、我愛您！」的小朋友停留，並讓其躦轎底。圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視

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