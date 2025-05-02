白沙屯入境哪裡休息沐浴？今年飲食區移位朝天宮提供指引圖

白沙屯媽祖進香團明天進入雲林縣境，預定明天（3日）中午左右抵達目的地北港，今年進香人數爆量，多達33萬多人，北港朝天宮提供休息及沐浴地點指引地圖，包括廟方各大香客大樓，讓有需要的香客按圖索驥，找到休息處。為維護廟週徒步區順暢，朝天宮今年將免費飲食區與物品發放區移至廟後仁和路，同時增設約150座流動廁所。

可供休息地點如下：北港民眾服務站、北港鎮農會。北港中華電信。國泰人壽大樓。北港鎮老人會：中秋大樓、厚生大樓、仁和大樓、文化大樓、南陽國小、北港高中、北港農工、北港糖廠1911好庫文化園區。沐浴地點如下：文化大樓前、南陽國小、游泳池、民眾服務站。

停車場如下：北港糖廠、北港第1停車場、高灘地停車場、水仙宮停車場、北港第2停車場、舊河道公園重劃區路邊沿線、北港農工後門新南路路邊沿線、同仁夜市，北港牛墟。

今年因人數太多，原本設置於朝天宮廟週的飲食和物品發放區，今年改至廟後仁和路，廟週淨空以利通行，同時在廟的東西兩側及廟後增置多達150個流動廁所。今天有不少開車或騎車的香客先行抵北港，有人先到幾個休息區卡位，尤其廟後的文化大樓，從二樓到頂樓的媽祖雕像廣場，環境優雅寬闊是香客喜愛的休息點。北港各社團志工也總動員，出動二十多個總鋪師為香客備餐飲食，期待共同順利完成今年的進香活動。 朝天宮廟後的文化大樓頂樓公園廣場寬闊視野佳，也是許多香客喜愛的休息點。記者蔡維斌／攝影 為維護廟週暢行，朝天宮今年將飲食及物品發放改至廟後仁和路並已完成帳棚搭設。記者蔡維斌／攝影 白沙屯惍香團3日進入北港，朝天宮提供休息、沐浴的指引地圖，讓香客按圖前往休息沐浴更衣。圖／北港朝天宮提供 白沙屯媽祖明天才抵北港，今天朝天宮就有不少信徒先抵達參拜並等候明天恭迎白沙屯媽祖到來。記者蔡維斌／攝影 白沙屯媽祖明天才抵北港，今天朝天宮就有不少信徒先抵達卡位搭帳棚休息，等候明天恭迎白沙屯媽祖到來。記者蔡維斌／攝影 朝天宮在廟的四週增設百餘個流動廁所。記者蔡維斌／攝影

商品推薦