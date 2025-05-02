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白沙屯入境哪裡休息沐浴？今年飲食區移位朝天宮提供指引圖
白沙屯媽祖進香團明天進入雲林縣境，預定明天（3日）中午左右抵達目的地北港，今年進香人數爆量，多達33萬多人，北港朝天宮提供休息及沐浴地點指引地圖，包括廟方各大香客大樓，讓有需要的香客按圖索驥，找到休息處。為維護廟週徒步區順暢，朝天宮今年將免費飲食區與物品發放區移至廟後仁和路，同時增設約150座流動廁所。
可供休息地點如下：北港民眾服務站、北港鎮農會。北港中華電信。國泰人壽大樓。北港鎮老人會：中秋大樓、厚生大樓、仁和大樓、文化大樓、南陽國小、北港高中、北港農工、北港糖廠1911好庫文化園區。沐浴地點如下：文化大樓前、南陽國小、游泳池、民眾服務站。
停車場如下：北港糖廠、北港第1停車場、高灘地停車場、水仙宮停車場、北港第2停車場、舊河道公園重劃區路邊沿線、北港農工後門新南路路邊沿線、同仁夜市，北港牛墟。
今年因人數太多，原本設置於朝天宮廟週的飲食和物品發放區，今年改至廟後仁和路，廟週淨空以利通行，同時在廟的東西兩側及廟後增置多達150個流動廁所。今天有不少開車或騎車的香客先行抵北港，有人先到幾個休息區卡位，尤其廟後的文化大樓，從二樓到頂樓的媽祖雕像廣場，環境優雅寬闊是香客喜愛的休息點。北港各社團志工也總動員，出動二十多個總鋪師為香客備餐飲食，期待共同順利完成今年的進香活動。
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