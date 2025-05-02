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白沙屯媽祖行蹤不定人數又多 請看北港警方完成的交管圖

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
白沙屯禡祖預計明天進入雲林，北港警方完成交通疏導及替代道路規畫方案。圖／北港分局提供
白沙屯禡祖預計明天進入雲林，北港警方完成交通疏導及替代道路規畫方案。圖／北港分局提供

白沙屯媽祖啟程預計明天進入雲林縣境，約中午抵達目的地北港朝天宮，由於白沙屯媽祖行蹤飄忽不定，到底會走哪條路到北港？總讓人像謎猜，對維護交通的警方更感頭痛，尤其今年進香人車爆量多達32萬人，雲林警方費了不少心思，掌握媽祖的大概行蹤，完成交通規畫方案因應。

雲林警方估計指出，今年報名隨香人數達32萬9千人，創歷年新高，尤其接近北港，隨香人數將會再倍增，對於神轎一向行蹤不定，很難規畫出正確交管路線。今年媽祖急行軍，到底會走哪條路進入北港，北港分局憑著多年來經驗，規畫多項交管版本因應，以維護進香順利安全。

北港分局指出，5月3日上午6時起至下午24時止，北港市區劃定為管制區，禁止車輛進入。下午4時起視交通狀況縮小管制範圍至朝天宮周邊區域。民眾請依員警指揮，將車輛停放於外圍停車場，再步行前往參香。

北港市區管制範圍如下：北至145線及北港特1號道路，西至民樂路與文仁路，南至164線，東至河堤道路與產業道路灣內段。 朝天宮周邊管制範圍：北至民有路，西至華南路，南至164線，東至河堤道路。北港大橋由嘉義往北港方向須改道左轉西引道，往義民路與東引道方向只出不進。光復五路雙向禁止車輛通行，這些路段均採全時段管制。

替代道路路線：南下車流改道可由台19線入轄後右轉特1號道路，左轉民樂路，右轉文仁路，通往媽祖大橋。也可由雲145線由臺78線元長段東行至國1斗南交流道南下。北上車流改道：由北港大橋入轄後左轉西引道，接164線，右轉文仁路，左轉大同路或民樂路，往好收方向。也可從媽祖大橋入轄後直行文仁路，左轉民樂路，往好收方向。

北港分局提供停車指引，從嘉義方向北上的車，建議停放在嘉義縣南港村的水仙宮停車場（約250車格，可從159線進入），或堤外停車場（約1300車格，從北港大橋北上外側車道右轉東引道入場），亦可停放於164線的白線外路旁。

從元長、土庫方向南下的車，建議停放於媽祖醫院及重劃區停車場（約500格，從145線進入），或台19線、145線北港特1號道路以北的白線外路旁。

嚴禁路邊停車的路段：民生路至中正路路口之華南路兩側、民生路1號至太平路18巷之河堤道路東側、文仁路至北港特1號道路路口之民樂路兩側。北港至嘉義高鐵免費接駁車5月3日中午12點30分至晚上9點，每15分鐘1班。民眾可至1911好庫文化園區（北港糖廠）停車場候車搭乘。

北港分局長陳勇誌提醒，今年白沙屯媽祖鑾轎急行軍。呼籲隨香信徒自律守秩序，注意安全，共同圓滿順利完成這項盛會。

白沙屯禡祖預計明天進入雲林，北港警方完成交通疏導及替代道路規畫方案。圖／北港分局提供
白沙屯禡祖預計明天進入雲林，北港警方完成交通疏導及替代道路規畫方案。圖／北港分局提供
白沙屯禡祖預計明天進入雲林，北港警方完成交通疏導及替代道路規畫方案。圖／北港分局提供
白沙屯禡祖預計明天進入雲林，北港警方完成交通疏導及替代道路規畫方案。圖／北港分局提供
白沙屯禡祖預計明天進入雲林，北港警方完成交通疏導及替代道路規畫方案。圖／北港分局提供
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白沙屯禡祖預計明天進入雲林，北港警方完成交通疏導及替代道路規畫方案。圖／北港分局提供
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白沙屯媽祖

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