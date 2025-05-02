白沙屯媽祖彰化一路急行 有香客熱昏送醫
白沙屯媽祖進香活動今天下午1點多媽祖鑾轎抵達彰化縣，沿台17線經伸港鄉、線西鄉等急行，朝鹿港鎮方向前進，今天天熱很炎熱，也發生數起香客熱昏送醫事件，彰化消防局提醒民眾要補充水份，做好防曬措施。
白沙屯媽祖今天約下午1點多從台中跨越到彰化縣，下午約2點抵達伸港鄉福安宮，雲林縣長張麗善、伸港鄉長黃永欽、和美鎮長林庚壬與福安宮主委曾添進都在福安宮前接駕，福安宮也湧進大批香燈腳水泄不通，不過粉紅超跑在眾人跪迎後，繼續急行，並未多停留。
今年白沙屯媽祖預計5月3日上午11點就要抵達雲林北港朝天宮，因此今天一路急行，下午沿台17線往線西鹿港方向前進，在線西途中也有讓信徒躦轎下，讓民眾相當驚喜。
不過今天在福安宮旁有民眾疑似熱昏送醫，彰化縣消防局表示，今天已出動4車分別載送3人身體不適、及一起車禍擦傷送醫。今年隨行信徒非常多，沿路大批人潮，在福安宮前一度交通大塞車，警方也籲民眾沿途通行要小心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言