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白沙屯媽祖遶境 首日雙鐵疏運7.5萬人

中央社／ 台北2日電
白沙屯媽祖今天途經台中清水，遇到不少海線民眾跪拜媽祖祈福，鑾轎竟然停下腳步了。聯合報系記者黑中亮／攝影
白沙屯媽祖今天途經台中清水，遇到不少海線民眾跪拜媽祖祈福，鑾轎竟然停下腳步了。聯合報系記者黑中亮／攝影

白沙屯媽祖遶境昨天晚間展開，根據交通部統計，首日利用台鐵及高鐵前往白沙屯的信眾總計約7.5萬人次，較去年成長69%。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香之旅，今年報名人數高達近33萬人。

交通部今年首度與白沙屯拱天宮合作，疏運進香旅客。交通部次長陳彥伯今天向媒體表示，首日高鐵苗栗進出站人數為1萬2344人，其中出站人數9046人，與去年登轎日6081人相較，增加48%；台鐵白沙屯車站進出站人數約6萬5931人次，較去年3萬8297人次，成長72.2%。首日利用雙鐵前往白沙屯的信眾總計約7.5萬人次，較去年成長69%。

陳彥伯表示，今年規劃增開高鐵苗栗站往返白沙屯拱天宮客運接駁路線，昨天去程班班客滿，總計發車159班，載運4934人。

陳彥伯說，根據統計數字，昨天高鐵苗栗站出站人數裡，將近一半要去參加白沙屯媽祖遶境，也就是說，每2人就有1人要參加進香活動。

陳彥伯說，因應白沙屯媽祖將於5月3日抵達北港朝天宮的疏運，規劃3日北港朝天宮往返台鐵嘉義站客運直達接駁路線，預計從中午12時到晚間8時30分，每15分鐘1班車，並視需求機動增車增加運能，載滿即發車，收費為全票新台幣50元（半票25元），「民眾有需求就會繼續提供服務」。

陳彥伯指出，11日媽祖回鑾，也會再次提供白沙屯拱天宮往返高鐵苗栗站直達公路客運接駁，班距約10分鐘1班，收費一樣是全票50元（半票25元），雙鐵也將加開班次，並視訂位狀況及現場人潮狀況增開臨時班次。

今年交通部特別發放5000份平安守，陳彥伯表示，希望一路都有媽祖保佑平安，民眾敲碗的悠遊卡周邊商品部分，未來在TPASS卡上可以納為考慮。

另外，針對上午通霄到新埔間發現疑有彩帶纏繞電車線，陳彥伯表示，目前還在調查彩帶的來源，呼籲民眾參加進香，身上的東西要拿好，注意安全，後續若確認相關來源後，台鐵會做必要處置。

白沙屯媽祖

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