白沙屯媽祖「粉紅超跑」繞境 交部3日、11日提供公路接駁服務

白沙屯媽祖已於昨(5/1)日深夜11：25登轎啟程，展開為期10天9夜的北港朝天宮徒步進香行程。交通部今年首度與白沙屯拱天宮合作全力協助隨行進香民眾的疏運任務，統計今年首日利用雙鐵前往白沙屯信眾總計約7.5萬人次，較去年成長69%。交通部表示，本月3日及11日將會繼續提供公路直達接駁服務。

昨午交通部陳世凱部長特別指派交通部次長陳彥伯及伍勝園分別前往高鐵苗栗站、客運接駁站及臺鐵白沙屯站，全程緊盯指揮調度整體運具聯防疏運運作情形，鐵公路疏運工作持續超過深夜12點，確實做到站不留人，讓超過32萬報名信眾能夠順利陪伴媽祖身邊，一路前行。

交通部統計昨日首日鐵公路疏運成果，高鐵苗栗進出站人數為12,344人，其中出站人數9,046人與去(113)年登轎日6,081人相較增加48%；臺鐵白沙屯車站進出站人數約65,931人次，較去年38,297人次，成長達72.2%；今年首日利用雙鐵前往白沙屯信眾總計約7.5萬人次，較去年成長69%。而今年特別重要的是，交通部公路局首次投入增開高鐵苗栗站往返白沙屯拱天宮客運接駁路線，昨日下午提早自下午1點30分即開始投入服務(原規劃下午2點20分開始)，民眾搭乘踴躍，班班客滿，廣受好評，不遺落任何一位信眾，服務時間延至深夜12點，總計發車159班，載運4,934人。

交通部表示，昨天白沙屯媽祖起駕徒步進香行程首日疏運工作，已經順利完成，交通部接續因應白沙屯媽祖將於5月3日抵達北港朝天宮的疏運，公路局已為大家規劃了5月3日北港朝天宮往返臺鐵嘉義站客運直達接駁路線，自中午12:00至20: 30，每15分鐘1班車，並視需求機動增車增加運能，載滿即發車，收費為全票50元（半票25元），有需要的民眾可到朝天宮周邊好庫文化園區停車場搭乘，請民眾多加利用。

交通也再說明，後續5月11日媽祖回鑾，公路局也會再次妥善提供白沙屯拱天宮往返高鐵苗栗站直達公路客運接駁，班距約10分鐘1班，收費一樣是全票50元（半票25元）。此外，高鐵也增開班次，5月9日07-09時、15-20時；5月10日07-09時、10-11時；5月11日07-08時、14-22時，每小時雙向各有2班次列車停靠高鐵苗栗站。台鐵5月10日、5月11日則加開46班次，加掛74列次（4編組改8編組）提供服務；雙鐵後續皆會視訂位狀況及現場人潮狀況增開臨時班次。

交通部鼓勵大家多多以節能減碳「綠色運輸」的方式跟隨白沙屯媽祖徒步進香，交通部及公路局、臺鐵公司、臺灣高鐵公司會準備及提供充足的公共運輸來讓大家使用，讓每一位有需求的民眾，都能如願完成自己的隨行進香行程；另外，交通部也再叮嚀大家隨行媽祖進香行程也務必注意身心狀況及行程的安全。

商品推薦