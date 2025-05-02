快訊

黑貓「劈腿喝水」畫面太狂！主人靠近牠淡定轉頭：你是有什麼問題嗎

大型商場摩天輪「偽娘」自瀆還拍片！警方要查辦公然猥褻

剴剴案欠揍裝死簡訊惡保母稱是開玩笑 審判長怒斥：開什麼玩笑！

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯進香注意體力！傳翁跌水溝、嫗昏倒、男癲癇發作…警送醫無大礙

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
70歲黃姓老翁步行到清水區西濱橋下橋墩P182號時，突然身體不適，從平面道路跌落稻田2.2公尺深的小水溝。圖／清水分局提供
70歲黃姓老翁步行到清水區西濱橋下橋墩P182號時，突然身體不適，從平面道路跌落稻田2.2公尺深的小水溝。圖／清水分局提供

白沙屯媽祖進香路過中部海線，一早發生70歲黃姓老翁跌落稻田小水溝，新竹老婦也因連夜步行因體力不支昏倒外，台中市西屯區50歲陳姓男子，跟隨白沙屯媽姐鑾轎，從苗栗出發，也在西濱橋下癲癇發作，分別通知救護車急救幸無大礙，警方呼籲，由於媽祖鑾轎南下急行，民眾應視自身狀況及體力負擔，加上烈日當頭應多飯水並適當休息。

清水分局表示，隨香隊伍6時30分進入轄區後，先是一對60多歲從新竹南下的夫妻，原本跟隨白沙屯媽祖進香，但走到清水區港埠路與三順路口，新竹老婦因體力不支昏倒，警方與民眾趕緊將老婦攙扶到路邊休息，並通知救護車到場，協助老婦送醫後無礙。

8時40分許，70歲黃姓老翁步行到清水區西濱橋下橋墩P182號時，突然身體不適，從平面道路跌落稻田2.2公尺深的小水溝，由清水所巡佐周義偕、徐振哲見狀立即跳下田裡將黃老先生從水溝扶起，後頸部有受傷，協助送往梧棲童醫院就醫，意識清楚，無生命危險。

而台中市西屯區50歲陳姓男子，跟隨白沙屯媽姐鑾轎，從苗栗出發，竟癲癇發作，適逢清水警分局機動派出所警務員林煒倫、巡官黃信學、教官蕭寒冰等人巡經發現，立即下車趕緊查看，並將男子扶到巡邏車上休息，並通知救護車將男子送醫。

70歲黃姓老翁步行到清水區西濱橋下橋墩P182號時，突然身體不適，從平面道路跌落稻田2.2公尺深的小水溝。圖／清水分局提供
70歲黃姓老翁步行到清水區西濱橋下橋墩P182號時，突然身體不適，從平面道路跌落稻田2.2公尺深的小水溝。圖／清水分局提供
台中市西屯區50歲陳姓男子，跟隨白沙屯媽姐鑾轎，從苗栗出發，也在西濱橋下癲癇發作送醫。圖／清水分局提供
台中市西屯區50歲陳姓男子，跟隨白沙屯媽姐鑾轎，從苗栗出發，也在西濱橋下癲癇發作送醫。圖／清水分局提供
70歲黃姓老翁步行到清水區西濱橋下橋墩P182號時，突然身體不適，從平面道路跌落稻田2.2公尺深的小水溝。圖／清水分局提供
70歲黃姓老翁步行到清水區西濱橋下橋墩P182號時，突然身體不適，從平面道路跌落稻田2.2公尺深的小水溝。圖／清水分局提供
台中市西屯區50歲陳姓男子，跟隨白沙屯媽姐鑾轎，從苗栗出發，也在西濱橋下癲癇發作送醫。圖／清水分局提供
台中市西屯區50歲陳姓男子，跟隨白沙屯媽姐鑾轎，從苗栗出發，也在西濱橋下癲癇發作送醫。圖／清水分局提供

白沙屯媽祖

延伸閱讀

影／媽媽抱著3歲癲癇愛女跪路旁！白沙屯媽祖鑾轎停下腳步了

白沙屯進香最重要刈火用的火缸 今專車送抵朝天宮依古法「糊火缸」

新店輪椅隊清水接駕 感受白沙屯媽祖神蹟保佑家人平安

粉紅超跑速度驚人 白沙屯媽祖鑾轎清晨跨大安溪到台中 估中午前抵彰化

相關新聞

「粉紅超跑」急行軍已過大甲溪橋 海線火車因纏鞭炮彩帶卻大誤點

台鐵6102次普悠瑪今天清晨4點29分通報行經通霄=新埔間西正線（K155+800~K156）時，因該路段東、西正線電車...

白沙屯媽祖起駕合照盧秀燕生風波 張麗善「請爐主移位」公開道歉

今天凌晨白沙屯媽祖在拱天宮起駕登轎儀式時，雲林縣長張麗善為與台中市長盧秀燕不被擋住，伸出雙手將前方爐主移開，雖很有禮貌「...

白沙屯進香注意體力！傳翁跌水溝、嫗昏倒、男癲癇發作…警送醫無大礙

白沙屯媽祖進香路過中部海線，一早發生70歲黃姓老翁跌落稻田小水溝，新竹老婦也因連夜步行因體力不支昏倒外，台中市西屯區50...

影／媽媽抱著3歲癲癇愛女跪路旁！白沙屯媽祖鑾轎停下腳步了

白沙屯媽祖今天途經台中，原本南下急行軍不鑽轎，但遇到不少海線民眾跪拜媽祖祈福，慈悲為懷的白沙屯媽祖鑾轎依然停下腳步，先是...

白沙屯媽祖「粉紅超跑」繞境 交部3日、11日提供公路接駁服務

白沙屯媽祖已於昨(5/1)日深夜11：25登轎啟程，展開為期10天9夜的北港朝天宮徒步進香行程。交通部今年首度與白沙屯拱...

白沙屯媽再現「粉紅超跑」！一路急行軍13時35分進彰化

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動昨晚起駕，今年有近33萬人報名參加。媽祖鑾轎今年起駕一路急行軍，在今天上午11時46分進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。