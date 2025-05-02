白沙屯進香注意體力！傳翁跌水溝、嫗昏倒、男癲癇發作…警送醫無大礙

白沙屯媽祖進香路過中部海線，一早發生70歲黃姓老翁跌落稻田小水溝，新竹老婦也因連夜步行因體力不支昏倒外，台中市西屯區50歲陳姓男子，跟隨白沙屯媽姐鑾轎，從苗栗出發，也在西濱橋下癲癇發作，分別通知救護車急救幸無大礙，警方呼籲，由於媽祖鑾轎南下急行，民眾應視自身狀況及體力負擔，加上烈日當頭應多飯水並適當休息。

清水分局表示，隨香隊伍6時30分進入轄區後，先是一對60多歲從新竹南下的夫妻，原本跟隨白沙屯媽祖進香，但走到清水區港埠路與三順路口，新竹老婦因體力不支昏倒，警方與民眾趕緊將老婦攙扶到路邊休息，並通知救護車到場，協助老婦送醫後無礙。

8時40分許，70歲黃姓老翁步行到清水區西濱橋下橋墩P182號時，突然身體不適，從平面道路跌落稻田2.2公尺深的小水溝，由清水所巡佐周義偕、徐振哲見狀立即跳下田裡將黃老先生從水溝扶起，後頸部有受傷，協助送往梧棲童醫院就醫，意識清楚，無生命危險。

而台中市西屯區50歲陳姓男子，跟隨白沙屯媽姐鑾轎，從苗栗出發，竟癲癇發作，適逢清水警分局機動派出所警務員林煒倫、巡官黃信學、教官蕭寒冰等人巡經發現，立即下車趕緊查看，並將男子扶到巡邏車上休息，並通知救護車將男子送醫。 70歲黃姓老翁步行到清水區西濱橋下橋墩P182號時，突然身體不適，從平面道路跌落稻田2.2公尺深的小水溝。圖／清水分局提供 台中市西屯區50歲陳姓男子，跟隨白沙屯媽姐鑾轎，從苗栗出發，也在西濱橋下癲癇發作送醫。圖／清水分局提供 70歲黃姓老翁步行到清水區西濱橋下橋墩P182號時，突然身體不適，從平面道路跌落稻田2.2公尺深的小水溝。圖／清水分局提供 台中市西屯區50歲陳姓男子，跟隨白沙屯媽姐鑾轎，從苗栗出發，也在西濱橋下癲癇發作送醫。圖／清水分局提供

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