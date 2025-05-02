聽新聞
0:00 / 0:00
影／媽媽抱著3歲癲癇愛女跪路旁！白沙屯媽祖鑾轎停下腳步了
白沙屯媽祖今天途經台中，原本南下急行軍不鑽轎，但遇到不少海線民眾跪拜媽祖祈福，慈悲為懷的白沙屯媽祖鑾轎依然停下腳步，先是一位行動不便78歲阿伯跪求，不但轎停讓他鑽轎祈福約2分鐘，林姓媽媽抱著3歲罹患癲癇症的女兒，在西濱橋下跪求媽祖保佑平安，鑾轎也駐停賜福，場面感人，面對熱情的信眾提出扛轎的要求，轎伕更讓民眾直接接手，共同蒙受媽祖的力量。
白沙屯媽祖凌晨出發徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，原本一路高速前進，但鑾轎到了清水地界，一會兒走進民宅，一會兒停下來看布袋戲，甚至無預警走進早餐店祈福，讓大家不可思議外，當遇到虔誠跪拜的信眾，更是願意略微停下腳步給予賜福。
而來自桃園市的33歲林姓女子，抱著3歲罹患癲癇症的女兒，頂著中午時烈日，跪在台中清水區港埠路西濱橋下，等待媽祖鑾轎經過，林母說，從去年開始，每天半夜女兒都會不停地哭鬧，因此抱著女兒跪求媽祖顯靈保佑，讓愛女平安長大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言