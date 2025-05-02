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影／媽媽抱著3歲癲癇愛女跪路旁！白沙屯媽祖鑾轎停下腳步了

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
來自桃園市的33歲林姓女子，抱著3歲罹患癲癇症的女兒，跪求媽祖顯靈保佑。圖／民眾提供
來自桃園市的33歲林姓女子，抱著3歲罹患癲癇症的女兒，跪求媽祖顯靈保佑。圖／民眾提供

白沙屯媽祖今天途經台中，原本南下急行軍不鑽轎，但遇到不少海線民眾跪拜媽祖祈福，慈悲為懷的白沙屯媽祖鑾轎依然停下腳步，先是一位行動不便78歲阿伯跪求，不但轎停讓他鑽轎祈福約2分鐘，林姓媽媽抱著3歲罹患癲癇症的女兒，在西濱橋下跪求媽祖保佑平安，鑾轎也駐停賜福，場面感人，面對熱情的信眾提出扛轎的要求，轎伕更讓民眾直接接手，共同蒙受媽祖的力量。

白沙屯媽祖凌晨出發徒步前往雲林縣北港朝天宮進香，原本一路高速前進，但鑾轎到了清水地界，一會兒走進民宅，一會兒停下來看布袋戲，甚至無預警走進早餐店祈福，讓大家不可思議外，當遇到虔誠跪拜的信眾，更是願意略微停下腳步給予賜福。

而來自桃園市的33歲林姓女子，抱著3歲罹患癲癇症的女兒，頂著中午時烈日，跪在台中清水區港埠路西濱橋下，等待媽祖鑾轎經過，林母說，從去年開始，每天半夜女兒都會不停地哭鬧，因此抱著女兒跪求媽祖顯靈保佑，讓愛女平安長大。

白沙屯媽祖今天途經台中清水，遇到不少海線民眾跪拜媽祖祈福，鑾轎竟然停下腳步了。記者黑中亮／攝影
白沙屯媽祖今天途經台中清水，遇到不少海線民眾跪拜媽祖祈福，鑾轎竟然停下腳步了。記者黑中亮／攝影
白沙屯媽祖今天途經台中清水，遇到不少海線民眾跪拜媽祖祈福，鑾轎竟然停下腳步了。記者黑中亮／攝影
白沙屯媽祖今天途經台中清水，遇到不少海線民眾跪拜媽祖祈福，鑾轎竟然停下腳步了。記者黑中亮／攝影
來自桃園市的33歲林姓女子，抱著3歲罹患癲癇症的女兒，跪求媽祖顯靈保佑。圖／民眾提供
來自桃園市的33歲林姓女子，抱著3歲罹患癲癇症的女兒，跪求媽祖顯靈保佑。圖／民眾提供

白沙屯媽祖

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