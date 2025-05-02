白沙屯媽再現「粉紅超跑」！一路急行軍13時35分進彰化

苗栗通霄白沙屯拱天宮媽祖進香活動昨晚起駕，今年有近33萬人報名參加。媽祖鑾轎今年起駕一路急行軍，在今天上午11時46分進入台中市龍井區後，不走台一線，而是沿著西濱路二段、三段南下，在下午1時35分通過中彰大橋進入彰化縣。警方當天上午8時至下午2時在沿線實施彈性交通疏導。

白沙屯媽祖鑾轎昨天深夜起駕，展開為期10天9夜的徒步進香行程，今年進香之旅期程「去急回緩」，對隨香信眾是一大挑戰。今天上午鑾轎一路急行軍，在上午11時46分進入台中市龍井區，由台中市警察局烏日分局分局長劉雲鵬率領警方接駕，場面莊嚴又溫馨。

迎媽祖還發生小插曲，周姓婦人今騎乘機車載3歲陳姓姪子從大甲南下，跟隨白沙屯媽祖進香，中午12時20分行經龍井區臨港路與工業路時，小男童可能是太早起床趕路，體力不支無法搭乘機車在哭鬧，烏日分局大肚派出所副所長張家隆、警員凌祥峰、李勁頤見狀安撫情緒，並趕緊駕駛巡邏車送往麗水派出所休息、提供麵包、水給男童補充體力，讓阿姨回彰化線西住處開車載回男童，對於員警熱心協助，周姓阿姨頻頻致謝。 白沙屯媽昨晚起駕，今年起駕一路急行軍，在下午1時35分通過中彰大橋進入彰化縣。圖／讀者提供

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