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白沙屯媽祖湧33萬人創新高 嘉義客運加開接駁車疏運

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義客運明將加開20輛接駁車，每15分鐘一班從北港直達台鐵嘉義站，疏運進香人潮。圖／嘉義區監理所提供
嘉義客運明將加開20輛接駁車，每15分鐘一班從北港直達台鐵嘉義站，疏運進香人潮。圖／嘉義區監理所提供

白沙屯媽祖進香吸引全台信眾總動員，今年報名人數超過33萬人，創歷史新高，預估5月3日中午抵達雲林縣北港朝天宮，嘉義客運加開20輛車，從北港直達台鐵嘉義火車站，北港鎮公所也有接駁車至高鐵嘉義站，均為每15分鐘一班，疏運進香民眾。

交通部嘉義區監理所長黃萬益說，今年進香人潮非常熱絡，接駁服務協調嘉義客運提供20輛車，從5月3日中午12點起至晚上8點30分，自「北港1911好庫文化園區停車場」站開行臨時路線直達「台鐵嘉義站」，全票50元，半票25元，每15分鐘一班。

因應活動當日雲林縣政府交通管制規畫，嘉義客運、台西客運、嘉義縣公車處配合調整北港鎮內公車動線，改道路線包含7201、7202，7220、7221、7222、7223、7224、7231、7235、9015、7123、7124、7136、7325、7136、203、301等，搭車需到北港1911好庫文化園區停車場內臨時停靠站乘車。

此外，北港鎮公所也規畫「北港－高鐵嘉義站」接駁車，發車時間為5月3日中午12點30分至晚上9點，每15分鐘一班，票價免費，協助紓解當日人潮，歡迎民眾多加使用。

嘉義客運明將加開20輛接駁車，每15分鐘一班從北港直達台鐵嘉義站，疏運進香人潮。圖／嘉義區監理所提供
嘉義客運明將加開20輛接駁車，每15分鐘一班從北港直達台鐵嘉義站，疏運進香人潮。圖／嘉義區監理所提供
嘉義客運明將加開20輛接駁車，每15分鐘一班從北港直達台鐵嘉義站，疏運進香人潮。圖／嘉義區監理所提供
嘉義客運明將加開20輛接駁車，每15分鐘一班從北港直達台鐵嘉義站，疏運進香人潮。圖／嘉義區監理所提供

白沙屯媽祖

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