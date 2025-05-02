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「粉紅超跑」衝民宅賜福 腰椎曾斷3截...屋主飆淚謝拜媽祖讓她重生

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
女屋主廖淑如滿心感激與感動，還一度雙手合十飆淚謝拜「真的很感謝媽祖，媽祖我愛你，讓我癱瘓恢復健康、能夠重生」。圖／拱天宮提供
女屋主廖淑如滿心感激與感動，還一度雙手合十飆淚謝拜「真的很感謝媽祖，媽祖我愛你，讓我癱瘓恢復健康、能夠重生」。圖／拱天宮提供

「粉紅超跑」今晨出發南下進香，連夜趕路，今天一早天亮後下西濱苑裡匝道停駕休息，7點左右起駕在附近繞了一圈，隨後衝進開設昇泓工程的吳姓老闆住家，並短暫停駕賜福，女屋主語出驚人淚拜媽祖讓她能癱瘓重生，引發各界好奇。

開設工程行的屋主吳振國說，似有預感，昨就提前搭棚擺設香案也準備供品，祈求媽祖繞境時能眷顧停轎，「沒想到鑾轎真的來我家了！」

鑾轎淨宅後在門前停駕賜福時，吳振國先是跪謝媽祖，隨即帶著妻子一起虔誠答謝白沙屯媽祖婆賜福，祈求闔家身體健康、公司工程工作順利。

女屋主廖淑如說，她去年車禍導致腰椎3、4、5節斷裂，在加護病房住了兩個禮拜才轉到普通病房，當時心裡確有向白沙屯媽祖祈願自己能趕快好起來，結果「有一天晚上媽祖來看我、託夢說我這會好起來，這真的很奇蹟！」連醫生都覺得全台灣像她這樣腰椎斷了3截，一個月後就能站起來走路的，真的是奇蹟。

她滿心感激與感動，還一度雙手合十飆淚謝拜「真的很感謝媽祖，媽祖我愛你，讓我癱瘓恢復健康、能夠重生」。

屋主吳振國帶著妻子廖淑如一起虔誠答謝白沙屯媽祖婆賜福，祈求闔家身體健康、公司工程工作順利。圖／拱天宮提供
屋主吳振國帶著妻子廖淑如一起虔誠答謝白沙屯媽祖婆賜福，祈求闔家身體健康、公司工程工作順利。圖／拱天宮提供
「粉紅超跑」一早衝進開設昇泓工程的吳姓老闆住家，並短暫停駕賜福，女屋主語出驚人淚拜媽祖讓她能癱瘓重生，引發各界好奇。圖／拱天宮提供
「粉紅超跑」一早衝進開設昇泓工程的吳姓老闆住家，並短暫停駕賜福，女屋主語出驚人淚拜媽祖讓她能癱瘓重生，引發各界好奇。圖／拱天宮提供

白沙屯媽祖

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