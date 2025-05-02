白沙屯媽急行中午沿海線將抵彰化縣 在地醫院設補給站服務香燈腳

白沙屯媽祖昨晚子時登轎展開10天9夜進香行程，預計5月3日上午11點就要抵達雲林北港，因此今天一路急行，上午11點多已到台中梧棲，預計中午會沿海線抵達彰化縣，可能行經伸港鄉福安宮、王功福海宮等處，一路往南急行。

由於白沙屯媽路線不一定，媽祖今年旨意5月3日上午11點前必須抵達雲林北港朝天宮，也就是說需在起駕後，在36小時內抵達北港，所以去程必定是一路急行，預計回程才是慢行。

信徒得隨時看媽祖定位APP，今天上午已有很多單位及大批信徒猜媽祖可能行經路線，前往彰化海線伸港鄉福安宮、和美等處等候。

和美鎮道周醫院揪團易大科技公司、大鐘嬰兒用品公司、伊浢圎早午餐鹿和店等，今天上午將帶著專業醫護團隊於易大科技公司彰化辦事處線西鄉中正路設「粉紅超跑」專屬的救護及物資補給站，希望守護急行香燈腳，除了發放冷泡茶、還有「勇」字奶嘴，台灣優格餅乾學院也會加入擺攤行列，發放「媽祖平安餅」給香燈腳補給。

海能風電執行長陳美如也號召本土運營團隊共襄盛舉，今天出動「風調雨順祈福車」，並準備200份「祈福大禮包」與500張祈願卡片，中午在伸港鄉福安宮發放包含手提布袋、消暑涼扇、夜間安全發光手環、防潑水摺疊野餐墊、白沙屯媽祖遶境紀念吊飾等貼心物品，陪伴香燈腳長途行腳時能安心前行。 和美鎮道周醫院今天上午在易大科技公司彰化辦事處線西鄉中正路設「粉紅超跑」專屬的救護及物資補給站，服務香燈腳。圖／道周醫院提供 和美鎮道周醫院今天上午在易大科技公司彰化辦事處線西鄉中正路設「粉紅超跑」專屬的救護及物資補給站，服務香燈腳。圖／道周醫院提供 海能風電今天出動「風調雨順祈福車」，並在伸港鄉福安宮旁發放消暑涼扇、夜間安全發光手環等。圖／海能風電提供 白沙屯媽祖今天凌晨起駕後，一路急行，今天近中午已到已到台中梧棲，預計中午過後會到彰化縣。圖／取自白沙屯媽祖直播網

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