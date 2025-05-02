白沙屯媽到南投？擲出3聖杯 南投市長揭粉紅超跑入境路線和時間

南投縣過去和白沙屯媽進香無緣，南投市公所積極爭取白沙屯媽來南投，成功邀請拱天宮三媽9月27日、28日到南投。南投市長張嘉哲和妻子黃佳鈴最近更積極到拱天宮上香，虔心祈求白沙媽進香是否會來南投，獲得三個聖杯。張嘉哲相當有信心，希望迎來粉紅超跑首度駕臨南投。

白沙屯粉紅超跑出巡人數超過以往，共32萬9118人報名，再加上未報名者，今年跟隨香信徒，估計約超過40萬，是一大宗教盛事，但南投不在粉紅超跑進香路線上，讓南投媽祖信徒相當失望。

張嘉哲說，過去白沙屯媽從來沒有來過南投，但今年有機會。市公所前年開始接觸白沙屯拱天宮，成功邀請廟方今年來南投市，贊境藍田書院，9月27日、28日三媽將到訪南投。

日前，他到拱天宮祝壽時，誠心詢問「媽祖會不會來南投？」得到連續3個聖杯。4月妻子黃佳鈴總共到拱天宮3次，對今年出巡是否來南投，3度向媽祖請示，也都得到聖杯，明顯感受到白沙屯媽祖來南投真的有可能。

張嘉哲說，這個週末會與市公所同仁，沿路跪拜媽祖祈求媽祖往南投市方向移駕。為了解可能路線狀況，在媽祖起駕前實際以開車方式，從北港朝天宮往東北方向行駛，試走、查看可能的路線情況。依據研判，白沙屯媽祖回鑾來到南投市的機率如下：

若隊伍進入虎尾地區，約有50%機率北上至南投市；若進入二水鄉，則有80%機率會入境南投市；一旦進入名間鄉，則幾乎確定會來，機率高達99%。市公所預估抵達南投時間可能是5月5日下午或5月6日上午。

不過，張嘉哲強調，媽祖實際路線怎麼走，真的很難預料，只能未雨綢繆、準備因應，市公所已提前備好水、飲料等，面對可能有40萬人湧入南投市，張嘉哲拜託市民，展現南投人的熱情，歡迎白沙屯媽祖，開放家中門口廁所，提供茶水、飲料、點心方便信徒休息、使用，家門前擺設迎駕案桌，恭迎媽祖聖駕，勿在道路違規臨停，方便媽祖鑾轎通行。 「粉紅超跑」徒步進香5月2日凌晨正式啟程，總報名人數達32萬9118萬人，龐大進香團及車隊對沿途交通將是一大考驗。圖／駱調彬提供 「粉紅超跑」出發當晚，拱天宮前人聲鼎沸，道路被擠得水洩不通，連前來送行的陣頭也常被堵在半路上動彈不得。圖／本報資料照片

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