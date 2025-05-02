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「粉紅超跑」首波衝民宅！曾託夢會治癒出車禍女屋主 如今親臨賜福

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影／「粉紅超跑」路線不定 首波衝民宅...賜福感動時刻在這裡

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
「粉紅超跑」路線不定，首度休息起駕後就衝到苑裡一處民宅賜福，令屋主一家人欣喜又感動。圖／拱天宮提供
「粉紅超跑」路線不定，首度休息起駕後就衝到苑裡一處民宅賜福，令屋主一家人欣喜又感動。圖／拱天宮提供

「粉紅超跑」路線不定，何時停駕降臨民宅、店面、學校機關等地賜福，沿途信眾設香案、燃放大量鞭炮攔轎，可說是引頸企盼，魅力無限；今晨進香團雖是急行軍，但鑾轎天亮後首波休息，起駕後即衝民宅賜福，感動時刻在這裡。

拱天宮文化組指出，凌晨2點多，鑾轎衝上西濱公路一路南下，凌晨3點45分下台61線苑裡匝道，在橋下的 2P-10橋墩位置（東西四路/台61平面道路）停駕，首度休息約半小時。

清晨6點46分起駕，7點02分苑裡鎮中山北路1巷口行轎後右轉中山北路1巷，7點06分進入昇泓工程行停駕，令老闆吳國振一家人既欣喜又感動。

據了解，吳太太廖淑如去年車禍導致腰椎3、4、5節斷裂，某天媽祖託夢說「會治癒」，結果一個月後就可以走路，今天一早媽祖婆到府，鑾轎進入屋內後，下旨意將神桌前的下桌挪位置，騰出空間，不斷的搖擺淨宅賜福，也猶如來探視女屋主病情恢復狀況。

拱天宮文化組表示，這是何等殊勝的因緣，能夠在白沙屯媽祖連夜啟程，30多小時要趕到北港的緊湊行程中，獲得白沙屯媽祖的厚愛眷顧，親臨宅邸並進入神明廳喬動神桌，接著停轎屋前賜福。

組長洪建華也說，平時白沙屯媽祖端坐拱天宮大殿，任何人也無法請媽祖聖駕蒞臨宅舍，只有徒步進香期間，白沙屯媽祖突如其來的聖駕光臨，每每讓主人家萬分歡喜與感動。

「粉紅超跑」路線不定，首度休息起駕後就衝到苑裡一處民宅，接著停轎屋前賜福。圖／拱天宮提供
「粉紅超跑」路線不定，首度休息起駕後就衝到苑裡一處民宅，接著停轎屋前賜福。圖／拱天宮提供
「粉紅超跑」路線不定，首度下西濱公路休息，起駕後就衝到苑裡一處民宅，接著停轎屋前賜福。圖／拱天宮提供
「粉紅超跑」路線不定，首度下西濱公路休息，起駕後就衝到苑裡一處民宅，接著停轎屋前賜福。圖／拱天宮提供

白沙屯媽祖

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