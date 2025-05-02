白沙屯媽祖起駕 賴總統：盼一起為台灣打拚讓國家升級

賴總統1日晚間前往苗栗縣「山邊媽祖宮」參香並出席白沙屯拱天宮「2025天上聖母乙巳年往北港進香暨揭匾」活動，恭祝媽祖進香活動圓滿順利成功。並表示，政府持續推行各項措施，減輕民眾負擔，他也在總統府成立3個委員會，希望讓國人更健康、共同達成淨零轉型目標，並讓國家擁有堅強的防衛力量。期盼大家一起為臺灣打拚，讓國家升級，人民快樂、幸福。

賴總統首先前往「山邊媽祖宮」，以主祭官身分獻花、獻果及參香，並恭迎山邊媽祖登轎。隨後驅車前往白沙屯拱天宮出席「2025天上聖母乙巳年往北港進香」活動，抵達後先至正殿參香祈福，並恭請媽祖到案桌，接著與現場貴賓一同為「拱昭天佑」匾額揭匾。

賴總統致詞時表示，今天很高興到「山邊媽祖宮」恭送山邊媽祖起駕，及到「白沙屯拱天宮」迎請白沙屯媽祖出神龕。他要代表臺灣人民恭祝進香活動圓滿成功，媽祖神威更顯赫、香火更鼎盛，並祈求保佑臺灣國泰民安、風調雨順，地方四時無災、八節有慶，所有善男信女闔家平安賺大錢。

賴總統指出，他很榮幸代表臺灣人民致贈「拱昭天佑」匾額，以表彰白沙屯媽祖神威顯赫，叩謝媽祖保境安民。「拱昭天佑」的意思是，只要善男信女們拱衛光明、正信的善念，一定能得到上天與媽祖的保佑。期盼大家一起行善，照顧弱勢，在工作崗位上善盡責任，讓社會更進步。

賴總統提到，俗話說，「也著神，也著人」，信眾們敬拜神明，他則是為人民服務，各司其職，讓臺灣繁榮發展。並表示，為減輕民眾負擔，政府實行減稅措施，年收入在44萬6,000元以下者不用繳所得稅。基本工資也已連續9年調升，不但為公務人員加薪，也鼓勵企業加薪。

賴總統說，政府也持續推動「0-6歲國家一起養」政策，如果家長自己帶0到6歲的孩子，政府每月給予育兒津貼第一胎5,000元、第二胎6,000元、第三胎7,000元。0-2歲的孩子送公共化托育，政府每月補助第一胎7,000元、第二胎8,000元、第三胎9,000元。送托準公共服務的家庭，每月補助第一胎1萬3,000元、第二胎1萬4,000元、第三胎1萬5,000元。而2-6歲的孩子就讀公立幼兒園，家長每月只要負擔1,000元；非營利幼兒園每月負擔2,000元；準公共幼兒園每月只需負擔3,000元，其他費用都由政府負擔。

賴總統指出，政府補助高中職學費，以及私立大專校院學雜費每年3萬5,000元，更額外補助經濟弱勢的學生1萬5,000元到2萬元，幫助孩子念書。另外，政府推動「長照3.0」，讓長照據點更多、服務更好，並推廣公立機構式長照據點。

賴總統表示，他在去年520上任後，於總統府成立了3個委員會，第一個是「健康台灣推動委員會」。國人平均餘命已延長至80歲左右，但不健康年數卻占其中10%。因此，成立「健康台灣推動委員會」，就是希望國人能活得更久、更健康，也讓國家更強，讓世界擁抱臺灣。

賴總統指出，第二個是「國家氣候變遷對策委員會」。我們是地球村的一分子，看到與氣候變遷相關的天災地變頻傳，希望臺灣能集結社會的力量，共同達成淨零轉型的目標，並讓社會更進步、產業更具競爭力。

賴總統說，第三個是「全社會防衛韌性委員會」。臺灣幾乎每年都會遭受颱風侵襲，也時常發生地震。另外，面對地緣政治變化，臺灣也要與其他國家合作。期盼結合全國民眾強化社會韌性，因應天災地變和地緣政治變化，讓每個人都在崗位上發揮力量，保護自己，也能幫助他人，讓國家擁有堅強的防衛力量。

最後，賴總統期盼，大家一起為臺灣打拚，讓國家升級，人民快樂、幸福。並祝福每個人都能得到媽祖的保佑，身體健康、事業成功、工作順利，家庭美滿幸福。

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