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超震撼空拍畫面！「粉紅超跑」白沙屯媽祖起駕 數十萬人擠爆拱天宮　

聯合新聞網／ 綜合報導
苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香昨晚起駕，今年「香燈腳」逼近33萬人，白沙屯昨晚彷彿不夜城。記者黃仲裕／攝影
苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香昨晚起駕，今年「香燈腳」逼近33萬人，白沙屯昨晚彷彿不夜城。記者黃仲裕／攝影

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香之旅，1日深夜起駕出發，今年報名人數高達近33萬人，去程36小時須抵達北港，數十萬香燈腳緊跟「粉紅超跑」，場面盛大。

自昨天中午起，通霄鎮湧入大批信徒，台鐵白沙屯站、高鐵苗栗站全被人潮塞得水洩不通，到了傍晚入夜後，拱天宮周邊巷道已經萬頭攢動，愈接近深夜，拱天宮內外只能用「擠爆」形容。

從民眾分享的畫面中可見，台鐵白沙屯站前人潮擁擠，也有民眾分享凌晨媽祖起駕時的空拍影片，爆滿的人潮，畫面相當壯觀，讓網友紛紛直呼「好感動」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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面對空前盛況，有信徒就在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」分享，「想不到有生之年看到喪屍畫片是在32萬白沙屯香丁腳」，他當時走在媽祖前面要幫學長叫車，但幾乎每台車都滿了，好不容易等到一台空車，原本在路邊休息的香丁（燈）腳一擁而上，那台車不到一分鐘就瞬間滿車了，他形容那畫面簡直是「喪屍在追活人」。

還有信徒在社團曬出一張照片，「勇腳伯已經抵達白沙屯火車站，佩服阿伯的毅力，值得學習」，照片中的「勇腳伯」穿著白襪、拖鞋，腳上還貼著貼布，即使雙腿變形仍堅持徒步進香，虔誠的背影感動無數人。

白沙屯媽祖 空拍 粉紅超跑

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