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新店輪椅隊清水接駕 感受白沙屯媽祖神蹟保佑家人平安
白沙屯媽祖鑾轎今天上午8時40分抵達大甲溪橋南邊進入清水區，白沙屯媽祖鑾駕沿途經過清水區及梧棲區台61線（西濱橋下）沿港埠路南下，長長人龍連同在地信眾湧入數十萬人潮，連夜趕路下，選擇中途駐駕在清水區護岸路108號休息，讓居民感到意外，趕緊奉上香案，全家捻香虔誠祈求保佑。白沙屯媽祖稍事休息後，又啟程出發南下。
一支來自新北市新店區的輪椅好友，由張先生擔任領隊前來清水恭迎白沙屯媽祖鑾駕經過，趙小姐指出，去年從朋友處得到一張媽祖像後，開始感受到神蹟，不停祈求媽祖保佑平安，讓重病的母親兩次進出ICU，都能平安走出加護病房，因此她和眾人一同歡呼「媽祖、媽祖，我愛你！」
清水分局長蔡慶星表示，考量今年湧入大量信眾跟隨鑾轎，動員警民力約115人次，警方除維護鑾轎周邊安全外，沿線實施交通疏導，並視鑾轎路線、人潮及車流狀況，彈性實施車道交通管制措施，維護道路交通安全與順暢，同時提醒民眾隨時注意隨身重要財物，另外，由於鑾轎線路不固定，用路人應聽從交通指揮，勿隨意違規停車。
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