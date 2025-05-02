「粉紅超跑」急行軍已過大甲溪橋 海線火車因纏鞭炮彩帶卻大誤點

台鐵6102次普悠瑪今天清晨4點29分通報行經通霄=新埔間西正線（K155+800~K156）時，因該路段東、西正線電車線疑似因白沙屯媽祖活動鞭炮彩帶纏繞，現場停車經轉弓後（增延20分）開車，造成通霄=新埔間路線暫時不通，直至上午7時12分起恢復正常行駛。這起事故也造成至少台鐵14輛列次班車誤點，其中有4列的區間車誤點逾1小時以上。

白沙屯媽祖今天凌晨熱鬧南下進香，大陣仗進香團塞滿海線各道路，沿途鞭炮響徹雲霄，尤以台1線周邊最多，但因台1線通霄路段緊鄰台鐵軌道，也造成這起意外事故，更影響利用台鐵追逐「粉紅超跑」的信眾。

據了解，今年「粉紅超跑」往北港進香去程預計在明天中午抵達北港，時間相當緊迫，進香團有如急行軍，沿台1線南下後，今天凌晨2點40分左右，鑾轎從通灣里轉往台61西濱快速道路。

拱天宮文化組長洪建華表示，今晨鑾轎出發後馬不停蹄，直至天亮後才於清晨6點15分首度停駕，在西濱2P-10橋墩（台61平面/台中市大安區的東西五路二段）讓進香團短暫休息30分鐘。之後，清晨6點46分起駕，7點06分進入大安地區昇泓工程行（海漧里中山北路一巷18號）停駕，也讓老闆吳國振欣喜不已。

緊接著，7點13分媽祖再度起駕，帶領進香團繼續徒步前行，上午8點左右「粉紅超跑」正準備通過大甲溪橋。 白沙屯媽祖今天凌晨熱鬧南下進香，鑾轎經台1線新埔路段時，人車塞滿全線雙向路面，幾乎動彈不得。記者吳傑沐／攝影 白沙屯媽祖今天凌晨熱鬧南下進香，大陣仗進香團塞滿海線各道路，沿途鞭炮響徹雲霄。記者吳傑沐／攝影 這起事故也造成至少台鐵14輛列次班車誤點，其中有4列的區間車誤點逾1小時以上。記者吳傑沐／攝影

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