粉紅超跑速度驚人 白沙屯媽祖鑾轎清晨跨大安溪到台中 估中午前抵彰化
白沙屯媽祖「粉紅超跑」速度驚人。一路夜行軍，沿台61線前進，清晨5時40分跨過大安溪進入台中市大安區，並在高架橋下駐駕休息30分鐘，此時耗時6小時走了26公里，據隨香民眾表示，「1小時超過4公里，我當兵時夜行軍也沒這麼操！但這就是信仰媽祖的力量」。
今年報名隨香白沙屯媽祖前往北港朝天宮的香燈腳，達到破紀錄超過32萬人，一路上主轎與頭旗車拉開3.5公里之遙，長長的隊伍，象徵信眾的虔誠與熱情。廟方表示，由於行駕計畫在36小時內要抵達北港，預計上午8時將抵達高美溼地後進入清水轄區，估計中午12時前會到彰化，除中途兩處休息站外，將一路保持高速前進。
清水分局表示，一對60多歲夫妻，從新竹南下，跟隨白沙屯媽祖進香，清晨6時30分提前走到清水區港埠路與三順路口時，婦人可能是連夜趕路，竟因體力不支昏倒，在清水分局高美所副所長李財安執勤交通疏導時發現，趕緊將老婦到路邊休息，並通知救護車到場，與民眾協助老婦送醫，警方呼籲由於媽祖鑾轎南下急行，民眾應視自身狀況及體力負擔，適當休息。
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