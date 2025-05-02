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數十萬香燈腳緊跟！白沙屯媽祖進香啟程 「粉紅超跑」36小時衝北港

中央社／ 苗栗縣2日電
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香之旅，2日凌晨起駕出發，今年報名人數高達近33萬人，數十萬香燈腳擠爆白沙屯，緊跟「粉紅超跑」乘著夜色出發。中央社
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香之旅，2日凌晨起駕出發，今年報名人數高達近33萬人，數十萬香燈腳擠爆白沙屯，緊跟「粉紅超跑」乘著夜色出發。中央社

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香之旅，2日凌晨起駕出發，今年報名人數高達近33萬人，去程36小時須抵達北港，數十萬香燈腳緊跟「粉紅超跑」急行軍，場面盛大。

白沙屯媽祖進香活動報名人數連年創新高，今年暴增至32萬9118人，1日中午過後，「香燈腳」陸續湧入白沙屯地區，到了傍晚入夜之後，拱天宮周邊巷道已經萬頭攢動，愈接近深夜，拱天宮內外只能用「擠爆」形容。

總統賴清德1日晚間8時許抵達拱天宮參香，請媽祖出神龕，恭送白沙屯媽祖啟程進香，並為致贈拱天宮的牌匾「拱昭天佑」揭幕，除祈求媽祖保佑台灣國泰民安風調雨順，也期許全民秉持正信善念、照顧弱勢，在各自崗位盡責，讓國家更進步。

白沙屯媽祖往北港進香沿途所經的台中、彰化、雲林等縣市首長在起駕前均親赴拱天宮參拜。台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善並與苗栗縣長鍾東錦、拱天宮主委洪文華、朝天宮董事長蔡咏鍀以及各黨籍多名立委、民代、地方仕紳共同參與媽祖登轎儀式。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香之旅，2日凌晨起駕出發，今年報名人數高達近33萬人，數十萬香燈腳擠爆白沙屯，緊跟「粉紅超跑」乘著夜色出發。中央社
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香之旅，2日凌晨起駕出發，今年報名人數高達近33萬人，數十萬香燈腳擠爆白沙屯，緊跟「粉紅超跑」乘著夜色出發。中央社

記者訪問盧秀燕首度參與進香盛會，是否有「更上一層樓」打算，盧秀燕笑答「大家不要太敏感」；她說，地方人士多年來都有邀請，這次剛好時間可以配合，另一方面這幾年國內外不太平靜，近期又面臨美國關稅風暴，大家對於台灣經濟前景不安，媽祖很靈驗，希望藉由參拜，祈求國泰民安，讓人民安心，經濟更繁榮。

登轎儀式在1日深夜11時25分舉行，全場高喊「進喔」，掀起第一波高潮；11時50分許山邊媽祖前來合轎，香燈腳情緒沸騰。直到2日零時3分，頭旗率先出發，數分鐘後，隨著清亮鑼聲響起，鑾轎開始明顯晃動，接著鑾轎在廟前3進3退，展開10天9夜進香之旅。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香活動2日凌晨起駕出發，展開今年為期10天9夜的宗教之旅，圖為拱天宮媽祖神尊被請出神龕，等候登轎。中央社
苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林朝天宮進香活動2日凌晨起駕出發，展開今年為期10天9夜的宗教之旅，圖為拱天宮媽祖神尊被請出神龕，等候登轎。中央社

「粉紅超跑」出發後，沿途熱情居民、信徒施放煙火、鞭炮、紙彩，搭設紅壇恭送媽祖起駕，鑾轎所經之處，掀起陣陣歡呼，民眾雙手合十，虔心向媽祖祈求。

鍾東錦表示，白沙屯拱天宮媽祖徒步往北港進香，全程300多公里充滿未知數，是白沙屯當地延續近200年的信仰文化，近年參與人數屢創新高，已然成為全民運動，也是信眾找回自己、洗滌身心靈的一趟宗教之旅，因深具傳統性及特殊性，於民國97年登錄為苗栗縣無形文化資產，民國99年獲文化部指定為國家重要民俗。

白沙屯媽祖進香活動最大特色在於沒有固定期程與行進路線，全憑媽祖旨意進行。根據拱天宮先前擲筊確認進香日程，媽祖今天凌晨起駕出發後，3日中午前抵達北港，對於「香燈腳」將是急行軍一大考驗；此行最重要的「進火」儀式將於4日凌晨在北港朝天宮舉行，取回萬年香火後北返，預計11日下午回宮，22日開爐。

白沙屯媽祖

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