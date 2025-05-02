影／「粉紅超跑」白沙屯媽與山邊媽午夜合轎 凌晨正式出發

有「粉紅超跑」之稱的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖年度徒步進香活動，昨午夜11點50分左右，與山邊媽合轎完成登轎儀式後，鑾轎於今夜零時10分正式出發，展開10天9夜進香行程。

由於今年報名參加人數破天荒高達32萬9118人，再加上93輛遊覽車及工作車隊，超大陣仗進香團布滿台1線南下車道長達數公里遠，苗栗警方動員逾700名警力及義警沿途協助交管，沿途鞭炮聲綿延不絕，歡慶媽祖婆出門繞境祈福。

白沙屯媽前往北港進香，來回約400公里，跨越四縣市，是歷史相當悠久的進香活動，因沒有固定路線，完全依照媽祖神意指引，對眾多隨行香燈腳和田野工作者來說，深具獨特宗教魅力；今晨出發後，「急行軍」周六中午要趕到北港，周日凌晨在北港朝天宮舉行進（刈）火儀式後折返，預計5月11日回鑾、下午3點45分進宮安座。

昨晚登轎儀式，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王美惠、苗栗縣長鍾東錦、雲林縣長張麗善四縣市長及多位立委均到場參香觀禮。媽祖起駕前，彰化王縣長有事提前離去外，均陪同媽祖鑾轎走出宮門，一路南下。 媽祖起駕出發前，拱天宮前道路擠滿進香人群，等候媽祖鑾轎出發前往北港進香。記者吳傑沐／攝影 媽祖鑾轎在宮門完成三進三出後，旋即衝出宮門出發，一路南下前往北港進香。記者吳傑沐／攝影

白沙屯拱天宮入夜後，宛如不夜城。記者黃仲裕／攝影 拱天宮廣場前街道被信眾擠得水洩不通，人潮沒有因為入夜而減少。記者黃仲裕／攝影

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